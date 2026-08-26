RETORNO
Harry Potter: ator voltará a interpretar personagem icônico em obra
Ator deu vida ao Ron Weasley no cinema
O ator Rupert Grint, que eternizou o personagem Ron Weasley na franquia cinematográfica de ‘Harry Potter’, vai retornar ao papel, mas no palco.
Ele reprisará o papel no espetáculo ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’, na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos.
Grint entra para o elenco por 17 semanas, de 2 de fevereiro a 30 de maio de 2027, período que abrange o inverno e a primavera no hemisfério norte. A temporada começa depois da saída de Tom Felton, que atualmente interpreta Draco Malfoy na peça.
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O artista dará vida à versão adulta de Ron Weasley. Ele afirmou estar animado para reencontrar o personagem, que faz parte de sua vida desde os 11 anos.
Ron Weasley faz parte de mim desde os 11 anos e mal posso esperar para reencontrá-lo nesta fase da minha vida. Rupert Grint - ator
Rupert Grint também destacou a sensação de voltar à Broadway em um papel tão marcante de sua carreira.