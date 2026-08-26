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RETORNO

Harry Potter: ator voltará a interpretar personagem icônico em obra

Ator deu vida ao Ron Weasley no cinema

Edvaldo Sales
Por
Ator deu vida ao Ron Weasley no cinema
Ator deu vida ao Ron Weasley no cinema - Foto: Divulgação

O ator Rupert Grint, que eternizou o personagem Ron Weasley na franquia cinematográfica de ‘Harry Potter’, vai retornar ao papel, mas no palco.

Ele reprisará o papel no espetáculo ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’, na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos.

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Grint entra para o elenco por 17 semanas, de 2 de fevereiro a 30 de maio de 2027, período que abrange o inverno e a primavera no hemisfério norte. A temporada começa depois da saída de Tom Felton, que atualmente interpreta Draco Malfoy na peça.

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O artista dará vida à versão adulta de Ron Weasley. Ele afirmou estar animado para reencontrar o personagem, que faz parte de sua vida desde os 11 anos.

Ron Weasley faz parte de mim desde os 11 anos e mal posso esperar para reencontrá-lo nesta fase da minha vida. Rupert Grint - ator

Rupert Grint também destacou a sensação de voltar à Broadway em um papel tão marcante de sua carreira.

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cinema filmes Harry Potter Teatro

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