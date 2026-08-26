Séries e filmes: veja as estreias imperdíveis da Netflix em setembro

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Agosto está chegando ao fim, mas a Netflix já divulgou todas as estreias que vão movimentar o catálogo em setembro. A nova programação reúne séries e filmes para diferentes públicos, com produções inéditas, títulos que já marcaram gerações e novos originais exclusivos da plataforma.

Para quem gosta de maratonar, o mês reserva desde novas temporadas e séries curtas até produções de diferentes gêneros. Entre os destaques estão histórias de suspense, terror, comédia, drama, ficção científica e outras apostas que devem ampliar as opções disponíveis no streaming.

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A lista também traz de volta produções conhecidas do público e reúne franquias, clássicos do cinema e filmes que podem agradar a quem procura algo diferente para assistir ao longo do mês. Há ainda novidades que chegam diretamente ao catálogo da Netflix.



E não são apenas as séries e filmes que entram na programação. Setembro também terá animes, documentários, especiais, produções infantis e conteúdos para assistir em família. A seguir, confira todas as estreias confirmadas pela Netflix para o mês.

Todas as estreias da Netflix para o mês de setembro

Séries

Cena de Magnatas do Crime - Foto: Divulgação

Magnatas do Crime

Eddie tem grandes planos para expandir seu império, com ou sem a aprovação de Bobby. Susie enxerga uma nova possibilidade para diversificar os negócios.

Temporada 2

Estreia: 3 de setembro

DANG!

Ruthie estraga sua vida perfeita e se refugia com Andrew e Eunice, que a ensinam a aceitar os próprios defeitos enquanto ela tenta transformá-los em adultos funcionais.

Estreia: 8 de setembro

Monstro: A História de Lizzie Borden

Monstro, a série de antologia vencedora do Emmy® criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, volta para sua quarta temporada em 2026, desta vez com uma mulher como protagonista, a “monstra” Lizzie Borden.

Estreia: 17 de setembro

Stranger Things: Histórias de 85

Com o Dia dos Namorados chegando, a turma precisa descobrir a verdade por trás de aparições fantasmagóricas e criaturas estranhas que instauram o caos pela cidade.

Temporada 2

Estreia: 17 de setembro

Habeas Corpus

Uma renomada professora de Direito lidera uma equipe de alunos para provar a inocência de um homem condenado, enquanto descobrem falhas no sistema judiciário.

Estreia: 23 de setembro

Wonka: O Bilhete Dourado

Neste reality de competição nada convencional, os participantes entram na famosa fábrica de chocolate para encarar provas, desafios e tentações imprevisíveis.

Estreia: 23 de setembro

Filmes

O premiado filme Um Sonho Possível é uma das principais novidades de setembro na Netflix - Foto: Divulgação

La Bamba

A ascensão à fama de Ritchie Valens, cantor de origem humilde e vítima do mesmo acidente de avião que matou Buddy Holly, é encenada num filme com ritmo e emoção.

Estreia: 1º de setembro

A Ponte do Rio Kwai

Este épico arrebatador retrata um campo de prisioneiros de guerra japonês, onde os britânicos são forçados a construir uma ponte como exercício para levantar a moral.

Estreia: 1º de setembro



Todo Mundo em Pânico

Um grupo de adolescentes que carrega um segredo é perseguido por um serial killer nesta paródia dos filmes de terror dos anos 1990.

Estreia: 4 de setembro



Todo Mundo em Pânico 2

Dois padres, um grupo de estudantes e um professor são seduzidos e atormentados por um fantasma que vive numa mansão assombrada.

Estreia: 4 de setembro



Todo Mundo em Pânico 3

Uma jornalista investiga círculos misteriosos em uma fazenda, uma fita amaldiçoada e mensagens enigmáticas, mergulhando em uma sequência de paródias hilárias.

Estreia: 4 de setembro



Um Sonho Possível

Neste drama esportivo baseado em uma história real, um casal rico acolhe um adolescente sem-teto e o incentiva a ser um craque do futebol americano.

Estreia: 4 de setembro



No Balanço do Amor

Uma bailarina precisa se acostumar a uma vida completamente nova, descobrindo uma conexão com o hip-hop e com um jovem que vai balançar seu coração.

Estreia: 4 de setembro



Tropa de Elite

Um policial estressado está doido para trocar as ruas pelo escritório, mas precisa encontrar um sucessor para liderar uma perigosa missão contra traficantes brutais.

Estreia: 5 de setembro



O Sexto Sentido

Ao começar a ver gente morta, um menino de 9 anos fica aos cuidados de um psicólogo infantil que está decidido a descobrir a verdade.

Estreia: 5 de setembro



Cuckoo: O Medo Chama

Depois de se mudar para um resort alpino isolado, Gretchen começa a viver situações perturbadoras. E a resposta pode estar na origem de um grito que ecoa.

Estreia: 9 de setembro



Por Que Eu Me Casei de Novo?

Os casais se reencontram para o matrimônio da filha de Marcus e Angela, trazendo à tona dramas novos e antigos. Por que será que essa turma se casou, hein?

Estreia: 9 de setembro



Jornada nas Estrelas: O Filme

A tripulação da Enterprise precisa enfrentar uma nave alienígena que se aproxima da Terra no primeiro filme de Star Trek, que reúne o elenco da série original.

Estreia: 11 de setembro



Jornada nas Estrelas II - A Ira de Khan

Kirk ajuda Spock em uma missão de treinamento para cadetes da Frota Estelar, mas a nova equipe enfrenta um perigoso teste ao tentar fugir do vilão Khan.

Estreia: 11 de setembro



Jornada nas Estrelas III: À Procura de Spock

Apesar do triunfo sobre o maléfico Khan, o Almirante Kirk não está contente. McCoy perdeu a sanidade e Spock está morto. Mas… e se ele ainda estiver por aí?

Estreia: 11 de setembro



Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa

No século 23, um poder misterioso ameaça a Terra. Para salvar a humanidade, a tripulação da Enterprise viaja ao passado, para a São Francisco de 1986.

Estreia: 11 de setembro



Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira

Em uma busca obsessiva por Deus, um vulcano renegado sequestra a Enterprise, levando o Capitão Kirk e toda a tripulação rumo ao centro da galáxia.

Estreia: 11 de setembro



Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida

Em meio a negociações de paz com os klingons, o capitão Kirk e Spock são acusados de assassinato depois que uma nave klingon é atacada.

Estreia: 11 de setembro



V de Vingança

Em um futuro distópico, uma funcionária de uma emissora de TV se alia a um revolucionário mascarado investigado pela polícia.

Estreia: 11 de setembro



Nise - O Coração da Loucura

Neste drama baseado em uma história real, uma psiquiatra rejeita a terapia de eletrochoque para tratar seus pacientes esquizofrênicos e os encoraja a criar arte.

Estreia: 11 de setembro



Animais Noturnos

Susan acaba lendo um manuscrito escrito por seu ex-marido. O problema é que ela nota semelhanças assustadoras entre o livro e o antigo casamento dos dois.

Estreia: 14 de setembro



Um Drink no Inferno

Dois ladrões sequestram um homem e seus filhos. Em fuga para a fronteira mexicana, os criminosos param numa cantina, sem saber que se trata de um reduto de vampiros.

Estreia: 17 de setembro



Serpico

O policial Frank Serpico é um homem honesto que foi ameaçado e ferido por se recusar a se envolver em atividades corruptas.

Estreia: 17 de setembro



Demolidor – O Homem Sem Medo

Com sentidos mais aguçados após ter perdido a visão na infância, um advogado de Nova York adota uma identidade secreta e vira um herói na luta contra o crime.

Estreia: 18 de setembro



Conforme a Música

Duas amigas de infância entram para uma equipe de dança de Bollywood, mas o caminho rumo ao campeonato nacional vai ser muito mais difícil do que imaginavam.

Estreia: 18 de setembro



Cinema, Aspirinas e Urubus

Para se distanciar da Segunda Guerra Mundial, um jovem alemão se muda para o Brasil e conhece um mochileiro que também tem seus motivos para viver na estrada.

Estreia: 25 de setembro



Boi Neon

O maior desejo do vaqueiro Iremar é largar a vida do curral e virar um estilista de luxo. Para viver esse sonho, ele cria roupas sensuais para apresentações eróticas.

Estreia: 25 de setembro



Baixio das Bestas

Auxiliadora é uma jovem de 16 anos explorada pelo avô. Cícero pertence a uma conhecida família local e está apaixonado por ela, mas precisará enfrentar o avô para tê-la.

Estreia: 25 de setembro



A Múmia

Um caçador de tesouros desperta uma princesa egípcia que espera há séculos para se vingar de um mundo que a prejudicou.

Estreia: 27 de setembro



A Múmia

Um grupo americano de arqueólogos acaba ressuscitando uma múmia amaldiçoada. Um aventureiro e um desajeitado arqueólogo precisam deter esse espírito do mal.

Estreia: 27 de setembro



O Retorno da Múmia

Egiptologistas descobrem uma relíquia pré-histórica capaz de liberar forças cataclísmicas e guerreiros satânicos liderados pelo sombrio Escorpião Rei.

Estreia: 27 de setembro



A Múmia: Tumba do Imperador Dragão

Um jovem arqueólogo desenterra uma múmia amaldiçoada e precisa pedir a ajuda dos pais para impedir que essa força do mal domine o mundo.

Estreia: 27 de setembro

Documentários e especiais

Fito Páez: O Mundo Cabe em Uma Canção é uma das estreias de setembro da Netflix - Foto: Divulgação

Fito Páez: O Mundo Cabe em Uma Canção

Com acesso inédito, este documentário intimista acompanha o astro do rock argentino Fito Páez em suas reflexões sobre a vida, o amor e a música.

Estreia: 3 de setembro

O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse

Prestes a ser pai, um homem investiga a IA, entrevistando empresários e especialistas para entender como ela poderia afetar a vida de seu filho e o futuro da humanidade.

Estreia: 12 de setembro



Crianças e família

Bee Movie - A História de Uma Abelha é uma das apostas da Netflix para setembro - Foto: Divulgação

Bee Movie - A História de Uma Abelha

Uma abelha operária com um emprego sem futuro decide processar a humanidade quando descobre que as pessoas sempre roubaram mel das abelhas.

Estreia: 5 de setembro

Barbie: O Quebra-Nozes

Clara (Barbie) vira amiga de um quebra-nozes que ganhou vida, mas a dupla é encolhida pelo Rei Rato. Para desfazer o feitiço, eles precisam encontrar a Princesa Caramelo.

Estreia: 14 de setembro



Pokémon: Horizontes - Temporada 3 - Altas Esperanças: Parte 4

Os Trovonautas correm para acabar com um novo plano perigoso dos Desbravadores, que pode alterar para sempre os vínculos entre Pokémon e Treinadores.

Estreia: 18 de setembro



LEGO ONE PIECE: A Série

Os Chapéus de Palha navegam em alto-mar neste especial de LEGO em duas partes! Acompanhe Luffy, Nami, Usopp e a tripulação nessa jornada épica, reinventada peça por peça.

Estreia: 29 de setembro



Anime

Cena de STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure - Foto: Divulgação

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 2.ª–3.ª ETAPA

Johnny e Gyro vão para a 2ª ETAPA, uma travessia de 1.200 km no deserto. Com eventos sinistros e motivações diversas, esta corrida é muito mais do que uma competição.

Estreia: 25 de setembro

Mononoke - O Filme: Capítulo 3 - A Maldição da Serpente

Quando uma tragédia abala Ōoku, paixões humanas distorcidas e ressentimentos acumulados dão origem ao adversário mais temível que o Boticário já enfrentou.