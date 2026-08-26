Não sabe o que assistir? 5 filmes da Netflix para salvar sua noite

O fim de um dia corrido nem sempre significa que a parte mais difícil acabou. Depois de encontrar um tempo livre, ainda surge outra missão: escolher o que assistir. Entre tantas opções disponíveis no catálogo, é comum passar vários minutos procurando por uma produção e terminar a noite sem apertar o play.

Para evitar essa indecisão, uma boa curadoria pode fazer toda a diferença. Afinal, nem sempre é fácil encontrar, entre tantos filmes, uma história que combine com o momento e consiga prender a atenção do início ao fim.

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A Netflix tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, com opções que vão da ficção científica à comédia, passando por suspense psicológico, mistério e aventura. Algumas produções da seleção passaram ou estão hoje entre os títulos que chamaram atenção no TOP 10 da plataforma.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem não quer perder tempo procurando e busca um bom filme para salvar a noite.

5 filmes para ver agora na Netflix

Mickey 17

Cena de Mickey 17 - Foto: Divulgação

Estrelado por Robert Pattinson, Mickey 17 é uma ficção científica baseada no livro de Edward Ashton. A história acompanha Mickey Barnes, um homem enviado em uma missão suicida para ajudar na colonização do planeta gelado de Niflheim.



Como integrante de um grupo descartável, ele recebe tarefas perigosas e, sempre que morre, suas memórias são transferidas para um novo corpo. Após seis mortes, Mickey começa a perceber que sua existência envolve segredos capazes de mudar o destino da missão.

Que Horas Eu Te Pego?

Cena de Que Horas Eu Te Pego? - Foto: Divulgação

Em Que Horas Eu Te Pego?, Jennifer Lawrence interpreta Maddie, uma mulher acostumada a tomar decisões erradas e que corre o risco de perder a casa onde cresceu. Para evitar isso, ela aceita um emprego bastante incomum.



A missão é “namorar” Percy, um jovem de 19 anos extremamente introvertido antes de ele sair de casa para começar a faculdade. A comédia parte desse encontro improvável entre dois personagens em momentos completamente diferentes da vida.

Não Se Preocupe, Querida

Cena de Não Se Preocupe, Querida - Foto: Divulgação

Não Se Preocupe, Querida acompanha uma mulher interpretada por Florence Pugh que vive uma rotina aparentemente perfeita ao lado do marido, vivido por Harry Styles, em uma comunidade inspirada nos anos 1950.



Enquanto os homens trabalham em um misterioso projeto, as mulheres passam os dias entre tarefas domésticas, dança e festas. Quando uma delas começa a questionar o lugar onde vive, segredos sobre a comunidade vêm à tona e a vida ideal começa a ruir.

Armadilha

Cena de Armadilha - Foto: Divulgação

Dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, Armadilha acompanha Cooper, interpretado por Josh Hartnett, e sua filha adolescente durante um show de música pop. O que deveria ser apenas uma noite de diversão muda quando o local fica cercado por policiais.



Cooper descobre que a operação foi montada para capturar um serial killer, mas há um detalhe que torna a situação ainda mais perigosa: ele está fugindo de si mesmo. A partir daí, o filme aposta em suspense, perseguições e reviravoltas.

Super 8

Cena de Super 8 - Foto: Divulgação

Super 8 acompanha Joe Lamb, um adolescente que perdeu a mãe e enfrenta uma relação cada vez mais difícil com o pai. Apaixonado por cinema, ele se reúne com os amigos para gravar um filme caseiro e participar de uma competição.



Durante uma gravação noturna, o grupo presencia o descarrilhamento de um trem após uma grande colisão. O exército cerca o local para procurar algo que estava em um dos vagões, enquanto estranhos desaparecimentos começam a acontecer na pequena cidade.