STREAMING
Disney+ de graça? Empresa lançará plano gratuito no Brasil
Novidade faz parte de uma iniciativa global
O Disney+ receberá uma opção de plano gratuito e plataforma de vídeos verticais no Brasil como parte de uma iniciativa global. Até o momento, não há data definida para o lançamento dessas novidades.
“Essa é uma estratégia global. A gente não sabe quando viria essa plataforma com conteúdos gratuitos”, explicou Juliana Oliveira, vice-presidente de negócios diretos ao consumidor do Disney+ no Brasil, ao Omelete.
“Eu acho que o [CEO] Josh D'Amaro já anunciou no último earnings call que vai ser lançado, mas a gente ainda não tem uma data para quando acontecerá esse lançamento”, explicou Oliveira. Earnings call é uma teleconferência de resultados financeiros.
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A ideia foi primeiro reportada em julho pelo Business Insider, que descreveu a estratégia como uma tentativa do Disney+ de bater de frente com plataformas como o YouTube.
Além disso, Juliana Oliveira confirmou os planos do Disney+ de trazer o Verts para o Brasil. A ferramenta já está disponível na América do Norte.
Essa aba de vídeos verticais feita em parceria com o Tiktok recebeu uma expansão na última D23 Expo, quando foi detalhada a intenção de criar conteúdo em parceria com criadores que falem de Disney.
Disney+ ultrapassa Netflix
A Netflix perdeu espaço entre os serviços de streaming mais procurados pelos brasileiros e terminou o segundo trimestre de 2026 na terceira colocação de um ranking nacional.
O levantamento mostra que a plataforma foi ultrapassada pelo Disney+, que ganhou força na comparação com o mesmo período do ano passado.
O Prime Video aparece na liderança, com 21% das interações registradas, enquanto o Disney+ alcançou 19%. A Netflix ficou logo atrás, com 18%.
Os dados foram levantados pela JustWatch a partir de mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho de 2026.
Ranking dos streamings no Brasil
O levantamento da JustWatch mostrou a seguinte distribuição de interesse entre os serviços no segundo trimestre de 2026:
- Prime Video: 21%;
- Disney+: 19%;
- Netflix: 18%;
- HBO Max: 11%;
- Apple TV+: 9%;
- Globoplay: 8%;
- Paramount+: 6%;
- Mubi: 3%;
- Claro Video: 1%;
- Outros serviços: 4%.