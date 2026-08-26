Disney+ de graça? Empresa lançará plano gratuito no Brasil

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O Disney+ receberá uma opção de plano gratuito e plataforma de vídeos verticais no Brasil como parte de uma iniciativa global. Até o momento, não há data definida para o lançamento dessas novidades.

“Essa é uma estratégia global. A gente não sabe quando viria essa plataforma com conteúdos gratuitos”, explicou Juliana Oliveira, vice-presidente de negócios diretos ao consumidor do Disney+ no Brasil, ao Omelete.

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“Eu acho que o [CEO] Josh D'Amaro já anunciou no último earnings call que vai ser lançado, mas a gente ainda não tem uma data para quando acontecerá esse lançamento”, explicou Oliveira. Earnings call é uma teleconferência de resultados financeiros.

A ideia foi primeiro reportada em julho pelo Business Insider, que descreveu a estratégia como uma tentativa do Disney+ de bater de frente com plataformas como o YouTube.

Além disso, Juliana Oliveira confirmou os planos do Disney+ de trazer o Verts para o Brasil. A ferramenta já está disponível na América do Norte.

Essa aba de vídeos verticais feita em parceria com o Tiktok recebeu uma expansão na última D23 Expo, quando foi detalhada a intenção de criar conteúdo em parceria com criadores que falem de Disney.

Disney+ ultrapassa Netflix

A Netflix perdeu espaço entre os serviços de streaming mais procurados pelos brasileiros e terminou o segundo trimestre de 2026 na terceira colocação de um ranking nacional.

O levantamento mostra que a plataforma foi ultrapassada pelo Disney+, que ganhou força na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Prime Video aparece na liderança, com 21% das interações registradas, enquanto o Disney+ alcançou 19%. A Netflix ficou logo atrás, com 18%.

Os dados foram levantados pela JustWatch a partir de mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho de 2026.

Ranking dos streamings no Brasil

O levantamento da JustWatch mostrou a seguinte distribuição de interesse entre os serviços no segundo trimestre de 2026: