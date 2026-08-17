Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEINSITE

Netflix perde espaço no Brasil e é ultrapassada por rival em ranking

Levantamento aponta queda da Netflix no interesse dos usuários

Iarla Queiroz
Por
Netflix cai para terceiro lugar em ranking
Netflix cai para terceiro lugar em ranking - Foto: DepositPhotos

A Netflix perdeu espaço entre os serviços de streaming mais procurados pelos brasileiros e terminou o segundo trimestre de 2026 na terceira colocação de um ranking nacional. O levantamento mostra que a plataforma foi ultrapassada pelo Disney+, que ganhou força na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Prime Video aparece na liderança, com 21% das interações registradas, enquanto o Disney+ alcançou 19%. A Netflix ficou logo atrás, com 18%.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os dados foram levantados pela JustWatch a partir de mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho de 2026.

Disney+ ganha força e deixa Netflix para trás

A principal mudança no ranking está justamente na disputa entre Disney+ e Netflix.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, a plataforma da Disney avançou três pontos percentuais, passando para 19%. No mesmo período, a Netflix recuou três pontos e chegou aos 18%.

Com isso, o Disney+ abriu uma vantagem de um ponto percentual sobre a concorrente.

A mudança não começou apenas entre abril e junho. O Disney+ já havia aparecido à frente da Netflix no primeiro trimestre de 2026 e manteve a posição no levantamento mais recente.

Enquanto isso, o Prime Video continua no topo, apesar de também ter apresentado uma redução. O serviço da Amazon perdeu um ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado e ficou com 21%.

Mesmo assim, a diferença entre os dois primeiros colocados é de apenas dois pontos. Já entre Prime Video e Netflix, a distância chega a três pontos percentuais.

Leia Também:

LUTO

Quem era a atriz de Heroes e Pânico que morreu aos 36 anos?
Quem era a atriz de Heroes e Pânico que morreu aos 36 anos? imagem

FERROVIAS

Festival de Cinema do Subúrbio de Salvador está com inscrições abertas
Festival de Cinema do Subúrbio de Salvador está com inscrições abertas imagem

SE LIGA NA DICA!

Série criminal da Netflix com apenas 7 episódios para segunda (17/08)
Série criminal da Netflix com apenas 7 episódios para segunda (17/08) imagem

Veja o ranking dos streamings no Brasil

O levantamento da JustWatch mostrou a seguinte distribuição de interesse entre os serviços no segundo trimestre de 2026:

  • Prime Video: 21%;
  • Disney+: 19%;
  • Netflix: 18%;
  • HBO Max: 11%;
  • Apple TV+: 9%;
  • Globoplay: 8%;
  • Paramount+: 6%;
  • Mubi: 3%;
  • Claro Video: 1%;
  • Outros serviços: 4%.

A disputa também apresentou mudanças entre as plataformas que ocupam as posições intermediárias.

Apple TV+ ultrapassa o Globoplay

O Apple TV+ também avançou no período e conseguiu superar o Globoplay no ranking.

A plataforma da Apple chegou a 9%, enquanto o serviço brasileiro ficou com 8%. Na comparação anual, o Apple TV+ ganhou dois pontos percentuais.

O Globoplay, por outro lado, apresentou uma queda de dois pontos em relação ao segundo trimestre de 2025. Apesar disso, houve uma recuperação de um ponto quando o resultado é comparado ao primeiro trimestre deste ano.

A HBO Max continuou na quarta posição, com 11%. O serviço perdeu um ponto percentual tanto na comparação com o trimestre anterior quanto em relação ao mesmo período de 2025.

Paramount+, Mubi e Claro Video aparecem na sequência entre as plataformas analisadas individualmente.

Ranking não mostra quem tem mais assinantes

Apesar de apontar mudanças no interesse do público, o levantamento não significa que a Netflix tenha perdido assinantes no Brasil ou que o Prime Video seja, necessariamente, o serviço com a maior quantidade de clientes pagos.

Isso acontece porque a pesquisa da JustWatch não considera o número de contratos ativos de cada plataforma.

A empresa acompanha o comportamento dos usuários dentro do próprio site e aplicativo. Entre as ações analisadas estão pesquisas por filmes e séries, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos.

O estudo reúne mais de 7 milhões dessas interações realizadas no país entre abril e junho e, portanto, funciona como um termômetro do interesse dos usuários monitorados pela JustWatch.

Dessa forma, a terceira posição da Netflix representa a distribuição desse interesse no período analisado, e não uma classificação das plataformas pelo número de assinantes no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cineinsite Disney Netflix

Relacionadas

Mais lidas