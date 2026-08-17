Netflix perde espaço no Brasil e é ultrapassada por rival em ranking

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A Netflix perdeu espaço entre os serviços de streaming mais procurados pelos brasileiros e terminou o segundo trimestre de 2026 na terceira colocação de um ranking nacional. O levantamento mostra que a plataforma foi ultrapassada pelo Disney+, que ganhou força na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Prime Video aparece na liderança, com 21% das interações registradas, enquanto o Disney+ alcançou 19%. A Netflix ficou logo atrás, com 18%.

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Os dados foram levantados pela JustWatch a partir de mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho de 2026.

Disney+ ganha força e deixa Netflix para trás

A principal mudança no ranking está justamente na disputa entre Disney+ e Netflix.

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, a plataforma da Disney avançou três pontos percentuais, passando para 19%. No mesmo período, a Netflix recuou três pontos e chegou aos 18%.

Com isso, o Disney+ abriu uma vantagem de um ponto percentual sobre a concorrente.

A mudança não começou apenas entre abril e junho. O Disney+ já havia aparecido à frente da Netflix no primeiro trimestre de 2026 e manteve a posição no levantamento mais recente.

Enquanto isso, o Prime Video continua no topo, apesar de também ter apresentado uma redução. O serviço da Amazon perdeu um ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado e ficou com 21%.

Mesmo assim, a diferença entre os dois primeiros colocados é de apenas dois pontos. Já entre Prime Video e Netflix, a distância chega a três pontos percentuais.

Veja o ranking dos streamings no Brasil



O levantamento da JustWatch mostrou a seguinte distribuição de interesse entre os serviços no segundo trimestre de 2026:

Prime Video: 21%;

Disney+: 19%;

Netflix: 18%;

HBO Max: 11%;

Apple TV+: 9%;

Globoplay: 8%;

Paramount+: 6%;

Mubi: 3%;

Claro Video: 1%;

Outros serviços: 4%.

A disputa também apresentou mudanças entre as plataformas que ocupam as posições intermediárias.

Apple TV+ ultrapassa o Globoplay

O Apple TV+ também avançou no período e conseguiu superar o Globoplay no ranking.

A plataforma da Apple chegou a 9%, enquanto o serviço brasileiro ficou com 8%. Na comparação anual, o Apple TV+ ganhou dois pontos percentuais.

O Globoplay, por outro lado, apresentou uma queda de dois pontos em relação ao segundo trimestre de 2025. Apesar disso, houve uma recuperação de um ponto quando o resultado é comparado ao primeiro trimestre deste ano.

A HBO Max continuou na quarta posição, com 11%. O serviço perdeu um ponto percentual tanto na comparação com o trimestre anterior quanto em relação ao mesmo período de 2025.

Paramount+, Mubi e Claro Video aparecem na sequência entre as plataformas analisadas individualmente.

Ranking não mostra quem tem mais assinantes

Apesar de apontar mudanças no interesse do público, o levantamento não significa que a Netflix tenha perdido assinantes no Brasil ou que o Prime Video seja, necessariamente, o serviço com a maior quantidade de clientes pagos.

Isso acontece porque a pesquisa da JustWatch não considera o número de contratos ativos de cada plataforma.

A empresa acompanha o comportamento dos usuários dentro do próprio site e aplicativo. Entre as ações analisadas estão pesquisas por filmes e séries, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos.

O estudo reúne mais de 7 milhões dessas interações realizadas no país entre abril e junho e, portanto, funciona como um termômetro do interesse dos usuários monitorados pela JustWatch.

Dessa forma, a terceira posição da Netflix representa a distribuição desse interesse no período analisado, e não uma classificação das plataformas pelo número de assinantes no Brasil.