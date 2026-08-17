Quem era a atriz de Heroes e Pânico que morreu aos 36 anos?

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Conhecida pelas séries ‘Heroes’ e ‘Nashville’, a atriz norte-americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos. A morte da estrela foi confirmada por sua família no domingo, 16.

O pai de Hayden, Skip Panettiere, descreveu a artista como “uma luz incrível e uma força da natureza” que levou alegria a milhões de telespectadores. A declaração foi dada em comunicado enviado à imprensa.

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Detalhes sobre as circunstâncias da morte não foram divulgados. O pai ainda pediu privacidade “enquanto nossa família precisa de tempo para processar essa perda inimaginável”.

A representante da atriz divulgou uma declaração sobre a morte. “É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte de nossa querida Hayden”, afirmou. A equipe de Panettiere ainda descreveu ela como uma pessoa que “trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram” e aos milhões que a assistiram.

Polícia investiga o caso

Fontes policiais disseram ao portal de notícias norte-americano TMZ que há uma investigação em andamento para esclarecer o ocorrido.

Hayden Panettiere havia se queixado recentemente de fortes dores nas costas. Segundo relatos de fontes próximas ao TMZ, seu namorado, Brian Hickerson, viajou de Los Angeles para visitá-la um dia antes do falecimento.

A atriz completaria 37 anos na próxima sexta-feira, 21. Panettiere era mãe de Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Luta contra dependência química e a depressão pós-parto

Panettiere desabafou sobre a luta contra a dependência química e a depressão pós-parto. Ela revelou à revista People que o problema quase lhe custou a vida. “Eu estava no topo do mundo e arruinei tudo”, disse.

Ela vinha lidando com uma perda familiar dolorosa desde 2023. Seu irmão, Jansen Panettiere, morreu repentinamente em fevereiro de 2023 devido a cardiomegalia (aumento do coração) associada a complicações na válvula aórtica, conforme comunicado divulgado por sua família na época. Ele tinha 28 anos.

Ainda para a People, Panettiere falou abertamente sobre seu luto dois anos após a morte de Jansen. “Meu coração sempre estará partido por causa disso. Nunca vou conseguir superar essa perda”, declarou ela. “Não importa quantos anos passem, nunca vou superar a perda dele”, complementou.

O vício em álcool se intensificou enquanto ela tratava a depressão. A atriz relatou que passou anos difíceis tentando combater a dependência. “Havia apenas essa cor cinza na minha vida”, lamentou.

Além disso, a maternidade foi impactada pelo sofrimento emocional. Panettiere afirmou que não bebeu na gravidez, mas sentiu o impacto após o nascimento.

“Nunca tive a sensação de querer prejudicar minha filha, mas não queria passar nenhum tempo com ela”, revelou.

A internação e o tratamento de trauma foram fundamentais para a recuperação. Para superar a crise, ela contou que precisou ser sincera consigo mesma para aceitar a ajuda médica no ano passado.

Trajetória

A atriz alcançou fama mundial ao interpretar a líder de torcida Claire Bennet na série ‘Heroes’. O papel marcou os anos 2000 com o famoso slogan “salve a líder de torcida, salve o mundo”, e ela também se destacou como a cantora Juliette Barnes no drama musical ‘Nashville’.

Sua carreira começou na infância, em 1996, acumulando papéis marcantes no cinema e na TV. Panettiere dublou a personagem Dot na animação ‘Vida de Inseto’, atuou no filme ‘Duelo de Titãs’ e deu vida a Kirby Reed na franquia de terror ‘Pânico’.

Em 2026, ela lançou um livro de memórias detalhando decisões difíceis de sua vida pessoal. Na obra ‘This Is Me: A Reckoning’ (‘Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas’), Hayden relatou a dolorosa escolha de deixar a guarda de sua filha com o ex-parceiro, o boxeador Wladimir Klitschko.