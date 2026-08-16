15 filmes e séries que você precisa ver antes do novo Vingadores

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A chegada de Vingadores: Doutor Destino aos cinemas brasileiros, marcada para 17 de dezembro de 2026, promete reunir personagens de diferentes momentos da história da Marvel.

Para quem quer entender melhor o que levou o MCU até esse novo capítulo, o Disney+ possui uma seleção com 15 filmes e séries que devem ser vistos antes do longa.

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A lista atravessa mais de duas décadas de produções e vai dos primeiros filmes dos X-Men a títulos recentes da Marvel. Entre as escolhas estão capítulos importantes da Saga do Infinito, produções que introduziram o conceito de multiverso e histórias que apresentam personagens que estarão no novo filme.



15 filmes e séries para assistir antes de Vingadores: Doutor Destino

A seleção reúne produções de diferentes períodos e serve como uma espécie de preparação para o próximo grande evento do MCU. Confira:

X-Men: O Filme (2000)

X-Men 2 (2003)

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Os Vingadores (2012)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Vingadores: Ultimato (2019)

Loki (2021)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021)

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022)

Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022)

Deadpool & Wolverine (2024)

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025)

Thunderbolts* (2025)

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2025)

A ordem reúne tanto filmes fundamentais para compreender a trajetória dos Vingadores quanto produções relacionadas aos personagens e universos que devem ganhar importância no novo longa.

Doutor Destino será o grande vilão

O quinto filme dos Vingadores terá Robert Downey Jr. em uma função completamente diferente daquela que marcou sua trajetória no MCU. Depois de interpretar Tony Stark, o ator retorna à franquia para viver o Doutor Destino, principal vilão da nova história.

A direção ficará novamente com Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato. O roteiro será assinado por Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFreely, que também trabalhou em Ultimato.

A presença de Downey Jr. como antagonista é uma das principais novidades do projeto e coloca frente a frente uma nova ameaça e personagens que fizeram parte de diferentes fases da Marvel.

Heróis de várias fases estarão juntos

A produção contará com nomes que já fizeram parte dos filmes anteriores dos Vingadores. Entre eles estão Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra.

Também estarão presentes personagens introduzidos depois de Vingadores: Ultimato. A lista inclui Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão e os integrantes do novo Quarteto Fantástico.

O grupo será interpretado por Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa.

Já o núcleo de Thunderbolts* terá Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hannah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela. Tenoch Huerta também retorna como Namor.

Os X-Men clássicos também entram na história

A seleção do Disney+ ganha ainda mais sentido quando se considera o retorno dos personagens da antiga franquia dos X-Men. O novo filme terá nomes importantes dos filmes produzidos pela Fox.

Entre eles estão Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera e Rebecca Romijn como Mística.

Channing Tatum também estará de volta como Gambit, personagem apresentado em Deadpool & Wolverine.

A reunião ajuda a explicar a presença de X-Men: O Filme e X-Men 2 na lista de produções indicadas antes do novo Vingadores. Os filmes fazem parte da história dos personagens que agora serão incorporados a esse grande encontro do MCU.

Quando estreia o novo Vingadores?

Vingadores: Doutor Destino chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. Até lá, os 15 filmes e séries indicados pelo Disney+ podem ajudar os fãs a revisitar personagens e acontecimentos que terão relação com essa nova etapa da Saga do Multiverso.

Com heróis de diferentes gerações, personagens das produções mais recentes e os X-Men clássicos reunidos, o longa promete ampliar ainda mais o universo construído pela Marvel ao longo de mais de 20 anos.