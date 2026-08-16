Nova série do Prime Video tem 8 episódios e está bombando no TOP 10

Para quem adora uma boa maratona, mas não tem tempo para começar uma série com dezenas de episódios, o Prime Video tem uma opção que pode encaixar perfeitamente na rotina.

Sterling Point está atualmente na segunda posição do TOP 10 da plataforma e entrega uma história envolvente em apenas oito episódios, com duração média de 50 minutos cada.

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No total, a temporada rende pouco mais de sete horas de conteúdo, o que permite começar ainda hoje e avançar bastante na história durante uma tarde ou noite livre.

Para quem prefere assistir aos poucos, também é possível distribuir os episódios durante a semana sem precisar assumir o compromisso de acompanhar uma produção muito longa.



A trama acompanha uma adolescente que vê a própria vida virar de cabeça para baixo depois de descobrir uma herança inesperada e deixar a movimentada Nova York para trás. A partir daí, novos relacionamentos, segredos familiares e acontecimentos inesperados começam a mudar sua visão sobre o próprio passado.

Uma herança muda completamente a rotina

A protagonista é Annie Jacobson (Ella Rubin), uma jovem de 17 anos que vive em Nova York com o irmão gêmeo, Connor (Keen Ruffalo), e o pai adotivo (Jay Duplass).

Os irmãos estão acostumados ao barulho e à correria da cidade quando descobrem que são herdeiros de uma pequena ilha em um lago no Canadá, deixada pelo avô que nunca conheceram.

A notícia provoca uma mudança radical na vida da família. Em vez da metrópole, Annie e Connor passam a viver em uma comunidade canadense tranquila, onde precisam se adaptar a uma realidade completamente diferente.

É nesse novo ambiente que Annie começa a lidar com amizades, romances, conflitos familiares e descobertas capazes de transformar sua maneira de enxergar a própria história.

Uma série teen que sabe usar os clichês

Criada por Megan Park, Sterling Point não tenta esconder que utiliza elementos conhecidos das produções adolescentes. Há romances, amizades, conflitos familiares, segredos e aquela atmosfera de verão que combina com a paisagem canadense.

O diferencial está na maneira como esses elementos são trabalhados. A série não trata seus personagens como caricaturas e consegue dar importância aos conflitos que vão surgindo durante a temporada.

Além dos romances e dilemas típicos da adolescência, a produção aborda temas como aceitação, solidão, abandono, luto e preconceito de classe. Por isso, embora tenha personagens jovens como protagonistas, seus conflitos conseguem ultrapassar essa faixa etária.

O mistério deixa a maratona ainda mais fácil

A herança da ilha não serve apenas para mudar o endereço dos personagens. A partir da chegada ao novo ambiente, Annie começa a descobrir segredos relacionados à família e ao passado, enquanto novas relações tornam a experiência cada vez mais complicada.

Os episódios também apostam em ganchos que facilitam a maratona. Algumas perguntas são deixadas no final dos capítulos e fazem com que seja difícil não querer descobrir o que acontece em seguida.

Ao mesmo tempo, a série não prolonga todos os mistérios por vários episódios. Algumas respostas chegam rapidamente, deixando a história mais dinâmica e permitindo que novos conflitos assumam o centro da narrativa.

Personagens vão além do romance

Um dos pontos que mais ajudam Sterling Point a funcionar é a química entre os personagens. As relações não se limitam aos casais, já que amizades, laços familiares e conflitos entre irmãos também recebem espaço.

A representação LGBT aparece de maneira natural, integrada à vida dos personagens sem transformar sua sexualidade em um acontecimento isolado da história.

Os personagens secundários também possuem seus próprios problemas. Oona enfrenta conflitos com a mãe, Ellis tem dificuldades na relação com o pai e Rory, que poderia facilmente seguir o estereótipo do jovem rico e mimado, ganha características mais interessantes conforme a trama avança.

Isso faz com que o interesse não fique concentrado apenas em Annie. Aos poucos, acompanhar o que acontecerá com os demais personagens se torna tão importante quanto descobrir os segredos da ilha.

Uma opção para assistir hoje

A atmosfera de Sterling Point é outro dos seus atrativos. As paisagens da ilha canadense criam uma sensação de verão e descoberta, enquanto a fotografia reforça o clima nostálgico da passagem para a vida adulta.

A série também pode agradar quem sente falta daquele tipo de produção adolescente confortável de acompanhar, com um grupo de jovens enfrentando romances, amizades, problemas familiares e segredos que parecem maiores do que eles próprios.

Apesar de trabalhar com uma fórmula conhecida, a produção consegue encontrar equilíbrio entre os diferentes elementos e evita depender apenas de grandes reviravoltas para manter a atenção. A recepção crítica também chama atenção: Sterling Point registra 89% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de séries teen com romance, mistério, drama familiar e personagens fáceis de acompanhar, Sterling Point é uma boa opção para colocar na lista de hoje.

A produção não precisa ser revolucionária para funcionar. Seu maior mérito está justamente em pegar uma fórmula conhecida e executá-la de maneira envolvente, criando personagens que fazem o público querer continuar acompanhando suas histórias.

Com apenas oito episódios de aproximadamente 50 minutos, também é uma escolha prática para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio. Dá para começar ainda hoje e concluir a temporada em pouco mais de sete horas ou assistir aos capítulos aos poucos durante a semana.

E, mesmo não sendo necessariamente uma das séries mais comentadas do catálogo, o atual segundo lugar no TOP 10 do Prime Video mostra que Sterling Point já encontrou seu público.

Para quem procura algo leve, divertido e cheio de romance, mistério e conflitos familiares, vale dar uma chance e descobrir por que a produção vem chamando tanta atenção.