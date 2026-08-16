Só 6 episódios: série escondida na Netflix para terminar em uma tarde

Estamos no domingo e, apesar de o fim de semana estar chegando ao fim, ainda dá tempo de aproveitar algumas horas de descanso antes de a rotina voltar com tudo.

Para quem quer fugir do tédio e encontrar algo envolvente para assistir no sofá, a Netflix guarda uma produção que acabou esquecida em meio às novidades do catálogo: Equinox.

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Lançada em 2020, a minissérie dinamarquesa aposta em suspense, mistério, horror e elementos sobrenaturais para acompanhar uma investigação cercada por segredos. Com apenas seis episódios, a produção tem duração média de 45 minutos por capítulo, rendendo aproximadamente quatro horas e meia de maratona.

É, portanto, uma opção prática para quem quer começar ainda hoje e terminar no mesmo dia, ou dividir os episódios ao longo da semana para aproveitar o tempo livre.



Um desaparecimento que nunca foi explicado

A história acompanha Astrid, uma radialista que carrega desde a infância o trauma do desaparecimento de 21 estudantes durante a formatura do ensino médio, em 1999. Entre eles estava sua irmã, Ida, uma das jovens que desapareceram sem deixar vestígios.

Na época, Astrid tinha apenas 9 anos e passou a ser atormentada por visões relacionadas ao misterioso acontecimento. Duas décadas depois, já adulta e vivendo com a própria família, ela volta a ser confrontada pelo passado quando começa a ter pesadelos ligados ao desaparecimento.

A situação ganha novos contornos depois que Jakob, o único sobrevivente da turma, morre misteriosamente. Antes disso, ele faz uma ligação enigmática para Astrid, dando à protagonista um motivo para voltar a investigar o caso que sua família preferia deixar para trás.

Entre dois tempos e uma profecia

A narrativa se divide entre 1999 e 2020, utilizando flashbacks para mostrar gradualmente o que aconteceu com os estudantes desaparecidos. No passado, Ida vive ao lado dos amigos Falke e Amelia e do namorado, Jakob, enquanto começa a descobrir novos aspectos de sua vida e sexualidade.

A aproximação de Jakob com um misterioso grimório coloca os jovens diante de profecias e de uma seita pagã. Fascinado por magia e poder, ele acaba seguindo um culto dedicado ao “Cyning”, também conhecido como Rei Lebre, uma figura relacionada ao folclore de Ostara.

A profecia, porém, está longe de ser uma simples história fantástica. Conforme os acontecimentos avançam, os jovens descobrem que estão envolvidos em algo muito mais sombrio do que poderiam imaginar.

É justamente nesse ponto que Equinox transforma um aparente caso de desaparecimento em uma investigação sobrenatural, revelando aos poucos que existe algo além da lógica por trás da tragédia.

O passado volta para assombrar Astrid

Na vida adulta, Astrid precisa lidar não apenas com as próprias lembranças, mas também com pessoas que tentam impedi-la de continuar investigando. Para compreender o que aconteceu com Ida, ela precisa revisitar os segredos de seus pais, Dennis e Lene, além de seguir as pistas deixadas por Jakob.

A investigação também a leva até Falke, já adulto e profundamente afetado pelo que presenciou no passado, e Henrik, antigo professor da turma de 1999 que parece saber mais sobre a tragédia do que revela inicialmente.

A produção utiliza a estrutura de um thriller de “true crime”, apresentando um mistério e liberando novas informações aos poucos. A diferença é que, conforme Astrid se aproxima da verdade, o caso abandona cada vez mais o terreno convencional e mergulha no horror sobrenatural.

Uma série curta para fugir do tédio

Além do mistério, Equinox trabalha com temas como luto, determinismo, livre-arbítrio e a dificuldade de separar fantasia e realidade. A investigação de Astrid também funciona como uma tentativa de compreender a perda da irmã e encontrar algum sentido para um acontecimento que marcou sua vida.

A produção ainda chama atenção pela atmosfera densa e pelo uso do folclore dinamarquês para construir o universo da história. Em vez de entregar todas as respostas rapidamente, a série transforma cada flashback e descoberta em mais uma pista para acompanhar.

A minissérie é uma adaptação do podcast dinamarquês “Equinox 1985”, que chegou ao topo dos podcasts mais ouvidos no iTunes da Dinamarca. O resultado é uma produção que mistura a estrutura de investigação de um thriller com elementos de mitologia, horror e drama familiar.

Embora tenha passado longe de se tornar uma das produções mais comentadas da Netflix, a série recebeu uma rara pontuação de 100% no Rotten Tomatoes. O número, porém, considera apenas seis avaliações de críticos cadastrados. No IMDb, que reúne avaliações de usuários de diferentes partes do mundo, a produção registra 6,1/10, mostrando que a história também divide opiniões.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, mistérios sobrenaturais e histórias curtas que conseguem desenvolver uma trama ao longo de poucos episódios, Equinox merece uma chance.

A série pode não ser uma das produções mais lembradas da Netflix, especialmente depois de tantos lançamentos que chegaram ao catálogo nos últimos anos, mas justamente por isso funciona como uma descoberta para quem está procurando algo diferente para assistir.

Com seis episódios de aproximadamente 45 minutos, a produção em apenas uma tarde. Ou seja, é uma alternativa perfeita para aproveitar uma folga, preencher uma tarde de domingo ou simplesmente escapar do tédio durante a semana sem assumir o compromisso de acompanhar uma série longa.

Para os fãs de suspense e tramas envolventes, Equinox vale ser revisitada no domingo e ao longo desta semana, principalmente por conseguir combinar investigação, horror e mitologia em uma história que mantém suas principais respostas escondidas até os momentos finais.