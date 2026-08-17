Série criminal da Netflix com apenas 7 episódios para segunda (17/08)

O fim de semana chega ao fim, mas a rotina da segunda-feira não precisa significar o fim das boas opções para assistir. Para quem procura uma produção curta, intensa e baseada em um caso real, a Netflix tem uma minissérie de sete episódios que mistura crime, drama familiar e suspense e pode render uma maratona de pouco mais de seis horas.

Amor e Morte acompanha uma dona de casa do Texas cuja tentativa de escapar da monotonia do casamento dá início a um relacionamento extraconjugal que termina em um assassinato brutal. A produção conta com um elenco famoso e estrelado, liderado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe e Patrick Fugit.

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Baseada em um caso que chocou os Estados Unidos na década de 1980, a minissérie vai além do crime ao reconstruir os relacionamentos, a rotina religiosa e as aparências preservadas por uma pequena comunidade do Texas.

Um casamento monótono muda tudo

Candy Montgomery, interpretada por Elizabeth Olsen, leva uma vida aparentemente tranquila ao lado do marido, Pat, vivido por Patrick Fugit. Dona de casa, ela divide seu tempo entre a família e a igreja, onde participa do coral.

A rotina, porém, não parece suficiente para Candy. Entediada com o casamento, ela decide iniciar um caso com Allan Gore, personagem de Jesse Plemons e marido de sua vizinha e melhor amiga, Betty Gore, interpretada por Lily Rabe.

O relacionamento começa de maneira calculada. Candy e Allan frequentam a mesma igreja e fazem parte do mesmo coral, enquanto seus respectivos cônjuges continuam próximos da vida cotidiana do casal.

A situação ganha contornos ainda mais delicados porque Betty e Allan também atravessam dificuldades no casamento. Ela enfrenta o desgaste provocado pelas tentativas frustradas de engravidar e sente que já não desperta o mesmo interesse no marido.

A tragédia anunciada

A minissérie revela desde cedo que o relacionamento terá consequências graves. Allan decide encerrar o caso, e a ruptura desencadeia uma sequência de acontecimentos que culmina na morte de Betty.

O crime aconteceu em 1980, quando Candy Montgomery foi acusada de matar a esposa de seu amante com 41 golpes de machado durante um confronto na casa da vítima.

O assassinato abalou a comunidade justamente pela proximidade entre as pessoas envolvidas. Candy e Betty não eram apenas vizinhas: compartilhavam a igreja, atividades sociais e uma relação de amizade. A história, portanto, não se limita ao crime em si. A produção dedica atenção ao ambiente em que tudo aconteceu e às relações que existiam antes da tragédia.

O que aconteceu no julgamento?

Depois da descoberta do corpo, Candy foi presa e acusada de assassinato. Sua defesa, porém, apresentou uma versão diferente para o confronto. Montgomery alegou legítima defesa e afirmou que Betty a atacou primeiro com o machado durante a discussão relacionada ao caso extraconjugal.

No julgamento realizado em outubro de 1980, o júri concluiu que não havia provas suficientes para demonstrar que Candy havia agido com premeditação. Ela foi considerada inocente e não cumpriu pena de prisão pelo homicídio.

O desfecho judicial se torna parte importante da narrativa, mas não é necessariamente onde a produção encontra sua maior força.

A vida por trás do crime

Os primeiros episódios são dedicados principalmente à construção das relações entre os personagens. Antes de chegar à investigação e ao julgamento, a história acompanha a vida doméstica dos casais, a convivência na igreja e a maneira como Candy e Allan racionalizam o relacionamento.

Os dois tentam convencer a si mesmos de que o caso não provocará sofrimento para seus respectivos parceiros. A tentativa de separar desejo e consequências, porém, começa a ruir conforme a relação avança.

Uma das situações que ajudam a revelar essa contradição acontece quando Betty propõe ao marido que os dois participem de um encontro matrimonial. O casal é incentivado a compartilhar sentimentos íntimos, mas a experiência evidencia justamente a distância emocional que existe entre eles.

A produção usa esses momentos para mostrar que o crime não surgiu isoladamente. Ele é apresentado como o resultado extremo de relações que já estavam atravessadas por insatisfação, desejo, ciúme e frustração.

O crime não é o único foco

Depois do assassinato, a narrativa assume uma estrutura mais próxima do thriller policial, acompanhando investigação e julgamento. Ainda assim, os momentos mais interessantes permanecem ligados à intimidade dos personagens e à maneira como cada um reage à transformação completa de suas vidas.

Candy, em particular, passa por diferentes estados depois do crime. A série acompanha a personagem em situações nas quais ela tenta preservar a própria imagem mesmo quando tudo ao seu redor começa a desmoronar.

A repetição de cenas no banho funciona como um recurso visual para marcar diferentes fases da trajetória. Em um primeiro momento, o espaço representa a tentativa de apagar os vestígios do encontro com Allan. Depois, aparece relacionado ao crime e, mais tarde, à vulnerabilidade provocada pela prisão.

Elizabeth Olsen vai além da Marvel

Embora seja mundialmente conhecida por interpretar Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate do Universo Cinematográfico Marvel, Elizabeth Olsen mostra uma faceta diferente ao interpretar Candy.

A atriz constrói uma personagem preocupada em manter controle sobre a própria imagem, mas que progressivamente perde esse domínio diante das consequências de suas escolhas. Lily Rabe também se destaca como Betty, combinando fragilidade e rigidez em uma personagem que desperta sentimentos contraditórios ao longo da história.

Jesse Plemons apresenta uma atuação mais contida como Allan, enquanto Patrick Fugit completa o núcleo principal como Pat. A direção de Lesli Linka Glatter contribui para manter o foco nos aspectos psicológicos da história, evitando que a produção dependa apenas do choque provocado pelo crime real.

Sete episódios para uma maratona rápida

A minissérie conta com sete episódios de aproximadamente 55 minutos, totalizando pouco mais de seis horas.

O formato funciona para quem busca uma história fechada e não quer começar uma produção com várias temporadas. A narrativa também permite acompanhar o desenvolvimento dos personagens antes de chegar às consequências do crime.

A combinação de true crime, drama e suspense mantém a produção próxima de diferentes gêneros, enquanto o elenco conhecido ajuda a sustentar o interesse ao longo dos episódios.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de séries curtas e cheias de suspense e não tem tempo para longas maratonas.

Amor e Morte aproveita o apelo de uma história real para construir uma narrativa que vai além da violência do assassinato. O interesse está também na transformação de uma rotina aparentemente comum, nos relacionamentos escondidos e nas consequências de uma decisão que altera a vida de uma comunidade inteira.

Com sete episódios, elenco estrelado e uma trama baseada em um dos crimes mais conhecidos do Texas, a minissérie é uma opção para quem procura uma produção de true crime que possa ser concluída em pouco mais de seis horas.