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Sem Wagner Moura: confira elenco e data de estreia do novo filme X-Men
Ator baiano vinha sendo especulado para o longa nos últimos meses
Após meses de especulações, o ator baiano Wagner Moura não irá participar do X-Men na D23, com estreia prevista para 5 de maio de 2028. A Marvel revelou o elenco do longa nesta sexta-feira, 14, sem o artista que vinha sendo apontado como um dos favoritos para interpretar o vilão Sr. Sinistro.
Quem dará vida ao personagem, no entanto, será o americano Adam Driver, famoso por papéis em Star Wars, Girls e História de um Casamento.
De acordo com o chefe da Marvel, Kevin Feige, a lista ainda não está completa.
Confira nomes anunciados:
- Adam Driver: Sr. Sinistro;
- Sadie Sink: Jean Grey;
- Kit Connor: Ciclope;
- Christopher Abbott: Professor X;
- Samara Weaving: Emma Frost;
- Inde Navarrette: Vampira;
- Maya Boyd: Tempestade.
O longa será dirigido por Jake Schreier, responsável por 'Thunderbolts' (2025). O novo filme apresentará uma nova geração de mutantes ao Universo Cinematográfico da Marvel após a aquisição da 21st Century Fox pela Disney, que levou os direitos cinematográficos dos X-Men para a Marvel Studios.
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Especulações sobre Wagner Moura
Após as especulações invadirem as redes sociais, Wagner Moura afirmou que não havia sido contatado pela Marvel.
"Cara, eu tenho lido essas coisas na internet, e as pessoas estão me mandando. Eu sou fã de todo esse universo, principalmente da época em que eu era criança e lia aquelas histórias em quadrinhos. Mas não tem nada. Ninguém me contatou sobre isso. É só algo que as pessoas leem. Eu adoraria", explicou em entrevista ao Screenrant.
No entanto, o baiano segue em escalada internacional após sucesso do filme O Agente Secreto. No dia 7 de agosto, a Netflix lançou "A Última Casa", estrelado pelo ator.
Além disso, Moura está confirmado no elenco do novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo, com lançamento previsto para 2027.