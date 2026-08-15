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Sem Wagner Moura: confira elenco e data de estreia do novo filme X-Men

Ator baiano vinha sendo especulado para o longa nos últimos meses

Luiza Nascimento
Por
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Wagner Moura attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. Arturo Holmes/Getty Images/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Wagner Moura attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. Arturo Holmes/Getty Images/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: ARTURO HOLMES

Após meses de especulações, o ator baiano Wagner Moura não irá participar do X-Men na D23, com estreia prevista para 5 de maio de 2028. A Marvel revelou o elenco do longa nesta sexta-feira, 14, sem o artista que vinha sendo apontado como um dos favoritos para interpretar o vilão Sr. Sinistro.

Quem dará vida ao personagem, no entanto, será o americano Adam Driver, famoso por papéis em Star Wars, Girls e História de um Casamento.

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De acordo com o chefe da Marvel, Kevin Feige, a lista ainda não está completa.

Confira nomes anunciados:

  • Adam Driver: Sr. Sinistro;
  • Sadie Sink: Jean Grey;
  • Kit Connor: Ciclope;
  • Christopher Abbott: Professor X;
  • Samara Weaving: Emma Frost;
  • Inde Navarrette: Vampira;
  • Maya Boyd: Tempestade.

O longa será dirigido por Jake Schreier, responsável por 'Thunderbolts' (2025). O novo filme apresentará uma nova geração de mutantes ao Universo Cinematográfico da Marvel após a aquisição da 21st Century Fox pela Disney, que levou os direitos cinematográficos dos X-Men para a Marvel Studios.

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Especulações sobre Wagner Moura

Após as especulações invadirem as redes sociais, Wagner Moura afirmou que não havia sido contatado pela Marvel.

"Cara, eu tenho lido essas coisas na internet, e as pessoas estão me mandando. Eu sou fã de todo esse universo, principalmente da época em que eu era criança e lia aquelas histórias em quadrinhos. Mas não tem nada. Ninguém me contatou sobre isso. É só algo que as pessoas leem. Eu adoraria", explicou em entrevista ao Screenrant.

No entanto, o baiano segue em escalada internacional após sucesso do filme O Agente Secreto. No dia 7 de agosto, a Netflix lançou "A Última Casa", estrelado pelo ator.

Além disso, Moura está confirmado no elenco do novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo, com lançamento previsto para 2027.

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Tags

Adam Driver marvel wagner moura X-Men

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