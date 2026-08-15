Sem Wagner Moura: confira elenco e data de estreia do novo filme X-Men

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Após meses de especulações, o ator baiano Wagner Moura não irá participar do X-Men na D23, com estreia prevista para 5 de maio de 2028. A Marvel revelou o elenco do longa nesta sexta-feira, 14, sem o artista que vinha sendo apontado como um dos favoritos para interpretar o vilão Sr. Sinistro.

Quem dará vida ao personagem, no entanto, será o americano Adam Driver, famoso por papéis em Star Wars, Girls e História de um Casamento.

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De acordo com o chefe da Marvel, Kevin Feige, a lista ainda não está completa.

Confira nomes anunciados:

Adam Driver: Sr. Sinistro;

Sadie Sink: Jean Grey;

Kit Connor: Ciclope;

Christopher Abbott: Professor X;

Samara Weaving: Emma Frost;

Inde Navarrette: Vampira;

Maya Boyd: Tempestade.

O longa será dirigido por Jake Schreier, responsável por 'Thunderbolts' (2025). O novo filme apresentará uma nova geração de mutantes ao Universo Cinematográfico da Marvel após a aquisição da 21st Century Fox pela Disney, que levou os direitos cinematográficos dos X-Men para a Marvel Studios.

Especulações sobre Wagner Moura

Após as especulações invadirem as redes sociais, Wagner Moura afirmou que não havia sido contatado pela Marvel.

"Cara, eu tenho lido essas coisas na internet, e as pessoas estão me mandando. Eu sou fã de todo esse universo, principalmente da época em que eu era criança e lia aquelas histórias em quadrinhos. Mas não tem nada. Ninguém me contatou sobre isso. É só algo que as pessoas leem. Eu adoraria", explicou em entrevista ao Screenrant.

No entanto, o baiano segue em escalada internacional após sucesso do filme O Agente Secreto. No dia 7 de agosto, a Netflix lançou "A Última Casa", estrelado pelo ator.

Além disso, Moura está confirmado no elenco do novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo, com lançamento previsto para 2027.