Só 8 episódios: suspense policial para ver na Netflix sábado (15/08)

Para um sábado de suspense policial com um toque bem atual, "Mistério de Um Milhão de Seguidores" é uma pedida certeira no catálogo da Netflix. A série taiwanesa tem oito episódios disponíveis de uma vez só e mergulha no lado sombrio da fama nas redes sociais.

O elenco é liderado por Ekin Cheng, ícone do cinema de Hong Kong nos anos 1990, que volta aos holofotes em um papel bem distante do galã de ação que o consagrou. Ao lado dele estão Shou Lou, representando a nova geração de atores taiwaneses, e Patty Lee.

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A trama começa quando o influenciador Yen Wei (Kent Tsai) é baleado ao tentar atacar policiais. O investigador veterano Chen Chia-jen (Ekin Cheng) descobre que o ataque foi ordenado por uma terceira pessoa e, para ajudar no caso, recebe o apoio da investigadora especialista em tecnologia Li Hsin-ping (Patty Lee).

A dupla logo identifica um padrão sinistro: uma série de assassinatos direcionados a criadores de conteúdo digital, todos ligados a uma figura misteriosa da internet conhecida como "Bruxa Baba", uma taróloga mascarada cujas previsões de morte em transmissões ao vivo se concretizam uma após a outra. As profecias viralizam e mobilizam uma investigação paralela entre os próprios influenciadores, atraindo a atenção de mais de um milhão de pessoas.

Uma ferida pessoal no meio da investigação

Enquanto conduz o caso, Chen percebe que a trama pode ter uma conexão pessoal envolvendo sua própria filha distante, Chen Yan-fei, um fio dramático que humaniza o detetive e adiciona peso emocional à investigação. Ao se aliar ao influenciador Lin Ting-yu (Shou Lou), ele mergulha em uma complexa teia de mentiras que revela um passado sombrio capaz de mudar completamente os rumos do caso.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de suspenses policiais com uma camada extra de crítica social. A série usa o universo dos influenciadores digitais como pano de fundo para discutir a obsessão por engajamento e os riscos da exposição online, sem deixar de lado o ritmo investigativo que sustenta o gênero.