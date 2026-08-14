Por que a Disney descartou a nova série de Power Rangers?

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NÃO É HORA DE MORFAR

O Disney+ não vai mais fazer a nova série live-action de Power Rangers. A plataforma decidiu interromper o desenvolvimento do projeto antes do início da produção, segundo o Deadline.

Por que o Disney+ decidiu não fazer mais a série

A justificativa usada pela empresa foi o alto investimento necessário para produzir uma série de super-heróis baseada em uma propriedade intelectual que não pertence à Disney.

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É importante esclarecer que a marca Power Rangers é controlada pela Hasbro, responsável pela produção do projeto. A informação também foi confirmada pelo TheWrap, que atribuiu o encerramento a razões comerciais.

O projeto

A série foi anunciada em março de 2025 e seria escrita e comandada por Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, dupla responsável por ‘Percy Jackson e os Olimpianos’.

A produção também envolveria a 20th Television e pretendia reinventar a franquia para uma nova geração, sem abandonar o público que acompanha os heróis desde os anos 1990.

O projeto permaneceu em desenvolvimento por cerca de um ano e meio, mas não chegou a receber sinal verde para as filmagens. Por isso, embora esteja sendo tratado como um cancelamento, o programa nunca chegou oficialmente à fase de produção.

Mais uma tentativa frustrada

Essa não foi a primeira vez que tentaram devolver os Rangers à televisão. Antes da negociação com o Disney+, a Hasbro desenvolvia outro universo de filmes e séries da franquia para a Netflix, sob o comando de Jonathan Entwistle e Jenny Klein. Esses planos também acabaram abandonados.

A Hasbro não anunciou, até o momento, se buscará uma nova plataforma ou equipe criativa para o projeto.

Futuro indefinido para os heróis coloridos

O futuro da franquia na televisão voltou a ficar indefinido após os projetos da Netflix e do Disney+ serem barrados. A última série lançada foi ‘Power Rangers: Fúria Cósmica’, que disponibilizou seus dez episódios na Netflix em 2023.

Nos cinemas, a produção mais recente continua sendo ‘Power Rangers’ (2017), estrelada por Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G e Ludi Lin.

O elenco ainda contou com Bill Hader, Bryan Cranston e Elizabeth Banks. Dirigido por Dean Israelite, o longa recebeu avaliações divididas e atualmente registra 51% de aprovação da crítica e 65% do público no Rotten Tomatoes.