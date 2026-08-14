Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

NÃO É HORA DE MORFAR

Por que a Disney descartou a nova série de Power Rangers?

Projeto estava em desenvolvimento pela empresa do Mickey Mouse

Edvaldo Sales
Por
Projeto estava em desenvolvimento pela empresa do Mickey Mouse
Projeto estava em desenvolvimento pela empresa do Mickey Mouse - Foto: Divulgação

O Disney+ não vai mais fazer a nova série live-action de Power Rangers. A plataforma decidiu interromper o desenvolvimento do projeto antes do início da produção, segundo o Deadline.

Por que o Disney+ decidiu não fazer mais a série

A justificativa usada pela empresa foi o alto investimento necessário para produzir uma série de super-heróis baseada em uma propriedade intelectual que não pertence à Disney.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

É importante esclarecer que a marca Power Rangers é controlada pela Hasbro, responsável pela produção do projeto. A informação também foi confirmada pelo TheWrap, que atribuiu o encerramento a razões comerciais.

Leia Também:

MUNDO

Disney surpreende fãs com anúncio de fechamento
Disney surpreende fãs com anúncio de fechamento imagem

POLÊMICA

Diretor detona dublagem de Luciano Huck em filme da Disney: "Horas consertando"
Diretor detona dublagem de Luciano Huck em filme da Disney: "Horas consertando" imagem

OSTENTAÇÃO

De 5 Fiat Mobi a 20 viagens à Disney: o que dá para comprar com os R$ 400 mil da bolsa de Virginia
De 5 Fiat Mobi a 20 viagens à Disney: o que dá para comprar com os R$ 400 mil da bolsa de Virginia imagem

O projeto

A série foi anunciada em março de 2025 e seria escrita e comandada por Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, dupla responsável por ‘Percy Jackson e os Olimpianos’.

A produção também envolveria a 20th Television e pretendia reinventar a franquia para uma nova geração, sem abandonar o público que acompanha os heróis desde os anos 1990.

O projeto permaneceu em desenvolvimento por cerca de um ano e meio, mas não chegou a receber sinal verde para as filmagens. Por isso, embora esteja sendo tratado como um cancelamento, o programa nunca chegou oficialmente à fase de produção.

Mais uma tentativa frustrada

Essa não foi a primeira vez que tentaram devolver os Rangers à televisão. Antes da negociação com o Disney+, a Hasbro desenvolvia outro universo de filmes e séries da franquia para a Netflix, sob o comando de Jonathan Entwistle e Jenny Klein. Esses planos também acabaram abandonados.

A Hasbro não anunciou, até o momento, se buscará uma nova plataforma ou equipe criativa para o projeto.

Futuro indefinido para os heróis coloridos

O futuro da franquia na televisão voltou a ficar indefinido após os projetos da Netflix e do Disney+ serem barrados. A última série lançada foi ‘Power Rangers: Fúria Cósmica’, que disponibilizou seus dez episódios na Netflix em 2023.

Nos cinemas, a produção mais recente continua sendo ‘Power Rangers’ (2017), estrelada por Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G e Ludi Lin.

O elenco ainda contou com Bill Hader, Bryan Cranston e Elizabeth Banks. Dirigido por Dean Israelite, o longa recebeu avaliações divididas e atualmente registra 51% de aprovação da crítica e 65% do público no Rotten Tomatoes.

‘Power Rangers’ (2017)
‘Power Rangers’ (2017) - Foto: Divulgação
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Disney Power Rangers

Relacionadas

Mais lidas