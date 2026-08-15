Filme de investigação na Netflix é a pedida para sábado (15/08)

Para um sábado de investigação e reviravoltas, "Enola Holmes 3" é uma pedida certeira no catálogo da Netflix. O terceiro filme da franquia baseada nos livros de Nancy Springer chegou à plataforma em julho e segue disponível para quem quer maratonar (ou rever) a trilogia completa.

Millie Bobby Brown retoma o papel-título, ao lado de Henry Cavill como Sherlock Holmes e Louis Partridge como Lorde Tewkesbury. A direção desta vez fica a cargo de Philip Barantini, conhecido pelo trabalho no aclamado "Adolescência", assumindo o posto que era de Harry Bradbeer nos dois primeiros filmes.

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Do que se trata o filme

A trama acompanha Enola Holmes (Millie Bobby Brown), que segue construindo a própria reputação como detetive independente na Londres vitoriana, sempre à sombra do renomado irmão Sherlock. Com seu método pouco ortodoxo de investigação e a disposição de desafiar as convenções sociais da época, Enola se vê diante de um novo mistério que exige toda a sua astúcia para ser solucionado.

Como já é tradição na franquia, a trama equilibra elementos de investigação clássica com uma pitada de humor e crítica social, sempre pelo olhar de uma protagonista que se recusa a seguir as regras impostas às mulheres de sua época.

Uma franquia que consolidou seu próprio estilo

Desde a estreia em 2020, "Enola Holmes" se tornou uma das franquias de mistério mais queridas do catálogo da Netflix, equilibrando a estética de época com um tom mais leve e acessível do que costuma ser associado ao universo de Sherlock Holmes. A mudança na direção para o terceiro filme, com Philip Barantini assumindo o comando, promete trazer nuances visuais novas sem abandonar a identidade que consagrou a saga.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem já acompanha as aventuras de Enola ou gosta de mistérios de época com protagonista feminina forte e humor bem dosado. A presença de Millie Bobby Brown segue sendo o principal trunfo da franquia, e a mudança de direção traz um frescor bem-vindo para quem já viu os dois primeiros filmes.