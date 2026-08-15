Marvel divulga 2º trailer de “Vingadores: Doutor Destino”; assista

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A Marvel Studios divulgou, neste sábado, 15, o segundo trailer oficial de “Vingadores: Doutor Destino”, um dos principais lançamentos previstos para a próxima fase do Universo Cinematográfico Marvel.

Apresentado por Robert Downey Jr., Chris Evans e Hayley Atwell durante a convenção D23, o vídeo tem cerca de dois minutos e revela novas cenas do longa, incluindo momentos com personagens do Quarteto Fantástico e dos Vingadores.

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Na prévia, Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby, alerta os heróis sobre a ameaça representada pelo Doutor Destino. Em outra cena, Reed Richards, vivido por Pedro Pascal, aparece frente a frente com o vilão em meio a escombros.

O trailer também mostra Thor (Chris Hemsworth) tentando atacar o adversário com o machado Stormbreaker. Outro destaque é a aparição dos Sentinelas, inimigos tradicionais dos X-Men.

Elenco e história de “Vingadores: Doutor Destino”

“Vingadores: Doutor Destino” deve reunir personagens dos Vingadores, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e outros heróis do universo Marvel em uma batalha contra o vilão interpretado por Robert Downey Jr.

O filme terá papel importante na chamada Saga do Multiverso e contará com direção de Anthony Russo e Joe Russo, responsáveis por “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019).

Quando o filme “Vingadores: Doutor Destino” estreia?

“Vingadores: Doutor Destino” chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. A história terá ligação direta com “Vingadores: Guerras Secretas”, previsto para 2027.

Quando começa a pré-venda de “Vingadores: Doutor Destino”?

A venda de ingressos será iniciada em duas etapas. Em 15 de setembro, estarão disponíveis ingressos para sessões em salas com o selo Infinity Vision.

Já em 28 de setembro, a pré-venda será aberta para outras salas de cinema do país.

O Infinity Vision é um selo destinado a salas selecionadas para oferecer uma experiência de exibição premium para o público.

Assista ao novo trailer de "Vingadores: Doutor Destino"