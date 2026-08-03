Marvel planeja matar duas heroínas no novo filme dos Vingadores

O destino de duas heroínas da Marvel está gerando debates acalorados nos fóruns dedicados à cultura pop. Um novo vazamento envolvendo os bastidores de "Vingadores: Doutor Destino" (2026) aponta que o estúdio estuda uma decisão drástica: eliminar Monica Rambeau e a heroína Binária completamente fora da tela.

É importante ressaltar que a Marvel Studios mantém sigilo absoluto sobre a produção e não há qualquer confirmação oficial sobre essa narrativa. No entanto, o boato ganhou força nas redes sociais ao longo desta semana após a divulgação de um suposto rascunho do roteiro.

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Segundo o material não oficial, as personagens sofreriam um fim trágico e discreto enquanto tentam conter as perigosas colisões entre universos paralelos. O sacrifício, no entanto, sequer seria mostrado ao público, resolvendo a trama apenas com menções no novo filme.

A ponta solta do multiverso

A polêmica gira em torno da enorme expectativa frustrada. No desfecho de "As Marvels", Monica Rambeau (vivida por Teyonah Parris) acaba presa em uma realidade alternativa para salvar sua linha do tempo.

Na já clássica cena pós-créditos, ela desperta em um laboratório e dá de cara com uma variante de sua mãe, Maria Rambeau (Lashana Lynch), que neste universo atende pela identidade de Binária. A sequência foi o maior gancho do estúdio para o futuro, e os fãs aguardavam que essa resolução fosse o motor para a reunião dos novos Vingadores.

Pistas no elenco oficial

Um detalhe prático dá certo peso ao vazamento sombrio. Até o momento, os nomes de Teyonah Parris e Lashana Lynch não constam na gigantesca lista oficial de atores confirmados para o longa dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo.

Se o conflito das personagens for realmente solucionado longe das câmeras, a escalação da dupla se torna desnecessária. Essa possibilidade já acende um sinal de alerta entre os fãs, que cobram mais tempo de tela e desenvolvimento para as heroínas negras dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Descartá-las sem o devido destaque pode render uma enxurrada de críticas aos roteiristas Michael Waldron e Stephen McFeely.

O preço do sigilo

Em produções dessa magnitude, a ausência de informações oficiais cria um terreno fértil para especulações. O mesmo pacote de rumores sugere que diversas figuras carimbadas da franquia morrerão na primeira parte da história, apenas para retornarem no longa seguinte, "Vingadores: Guerras Secretas" (2027).

Se a tática for confirmada, a Marvel enfrentará um desafio narrativo complexo: manter o impacto emocional das perdas em um universo onde a morte, graças ao multiverso, parece ser apenas um contratempo temporário.

Dirigido por Anthony e Joe Russo, Vingadores: Doutor Destino possui um elenco de peso, formado por: Robert Downey Jr. (Doutor Destino), Pedro Pascal, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Chris Hemsworth, Anthony Mackie e outros veteranos. A estreia está marcada para 18 de dezembro de 2026.