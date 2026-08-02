Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

RUMOR

Pantera Negra 3 deve contar com participação da mutante Tempestade

Terceiro filme com foco em Wakanda já foi confirmado pela Marvel

Edvaldo Sales
Por
Terceiro filme com foco em Wakanda já foi confirmado pela Marvel
Terceiro filme com foco em Wakanda já foi confirmado pela Marvel - Foto: Reprodução | Marvel

Pantera Negra 3’ já foi confirmado pela Marvel, que também revelou David Jonsson (‘A Longa Marcha: Caminhe ou Morra’) como T'Challa II, filho de T'Challa (Chadwick Boseman) com a Nakia (Lupita Nyong'o).

Após esses anúncios, o jornalista e insider Jeff Sneider disse que o terceiro filme com foco em Wakanda terá a mutante Tempestade.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PANTERA NEGRA 3

Novo Pantera Negra? 5 filmes do ator para entender a escolha da Marvel
Novo Pantera Negra? 5 filmes do ator para entender a escolha da Marvel imagem

COMIC-CON

Marvel anuncia Motoqueiro Fantasma, Vingadores e Pantera Negra
Marvel anuncia Motoqueiro Fantasma, Vingadores e Pantera Negra imagem

MCU

Marvel anuncia novo ator que vai viver T'Challa em Pantera Negra 3
Marvel anuncia novo ator que vai viver T'Challa em Pantera Negra 3 imagem

As informações divulgadas por Sneider dizem que o diretor Ryan Coogler (‘Pecadores’) está diretamente envolvido com a escalação da personagem.

Pantera Negra 3 tem previsão de estreia para 15 de dezembro de 2028. O longa será rodado em 70mm.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

marvel pantera negra

Relacionadas

Mais lidas