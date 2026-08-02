RUMOR
Pantera Negra 3 deve contar com participação da mutante Tempestade
Terceiro filme com foco em Wakanda já foi confirmado pela Marvel
‘Pantera Negra 3’ já foi confirmado pela Marvel, que também revelou David Jonsson (‘A Longa Marcha: Caminhe ou Morra’) como T'Challa II, filho de T'Challa (Chadwick Boseman) com a Nakia (Lupita Nyong'o).
Após esses anúncios, o jornalista e insider Jeff Sneider disse que o terceiro filme com foco em Wakanda terá a mutante Tempestade.
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As informações divulgadas por Sneider dizem que o diretor Ryan Coogler (‘Pecadores’) está diretamente envolvido com a escalação da personagem.
Pantera Negra 3 tem previsão de estreia para 15 de dezembro de 2028. O longa será rodado em 70mm.