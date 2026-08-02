Pantera Negra 3 deve contar com participação da mutante Tempestade

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‘Pantera Negra 3’ já foi confirmado pela Marvel, que também revelou David Jonsson (‘A Longa Marcha: Caminhe ou Morra’) como T'Challa II, filho de T'Challa (Chadwick Boseman) com a Nakia (Lupita Nyong'o).

Após esses anúncios, o jornalista e insider Jeff Sneider disse que o terceiro filme com foco em Wakanda terá a mutante Tempestade.

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As informações divulgadas por Sneider dizem que o diretor Ryan Coogler (‘Pecadores’) está diretamente envolvido com a escalação da personagem.

Pantera Negra 3 tem previsão de estreia para 15 de dezembro de 2028. O longa será rodado em 70mm.