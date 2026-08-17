Festival de Cinema do Subúrbio de Salvador está com inscrições abertas

Siga o A TARDE no Google

As inscrições para curtas e longas-metragens que serão exibidos durante o Ferrovias: Festival de Cinema do Subúrbio de Salvador estão abertas. O evento vai acontecer em novembro deste ano. Os interessados devem se inscrever até o dia 1° de outubro.

Para participar, o candidato precisa ser oriundo do Subúrbio de Salvador ou ter produzido obras que utilizem a região como temática ou local de produção.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Critérios

As obras devem ter sido concluídas entre 2000 e 2026 e enviadas em formato MP4, com resolução Full HD (1920x1080).

Para curtas-metragens, a duração máxima é de 30 minutos. Já os longas devem ter pelo menos 60 minutos. Serão aceitas produções dos gêneros ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.

Inscrição

Os interessados em se inscrever devem apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência ou declaração de residência, quando aplicável.

Para quem não mora atualmente no Subúrbio, também será necessário apresentar documentação que comprove o vínculo com o território. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário online.

A comissão de seleção e organização do festival vai avaliar as obras. Nesta edição, seis filmes serão escolhidos para integrar a programação. De acordo com a organização, serão considerados aspectos artísticos, estéticos e técnicos das produções.

O festival

A programação do Ferrovias terá, além da exibição dos filmes, espaços de fruição e debates sobre o cinema produzido no Subúrbio de Salvador. O resultado da seleção e outras informações sobre a programação serão divulgados nos canais oficiais do festival.

O Ferrovias é realizado desde 2023 e é voltado à valorização do audiovisual produzido no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O evento busca reunir produções e histórias relacionadas ao território.

Além disso, o festival homenageia a história dos trens que circularam durante 162 anos pelo Subúrbio de Salvador e que transportavam diariamente mais de 14 mil pessoas.

A iniciativa é formada majoritariamente por moradores e residentes do Subúrbio e busca se consolidar como um espaço de encontro e valorização das histórias produzidas no território.