Tim Curry, um dos maiores astros do terror, morre aos 80 anos

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O ator britânico Tim Curry, conhecido por trabalhos como The Rocky Horror Picture Show, It: Uma Obra-Prima do Medo e Esqueceram de Mim 2, morreu na noite da última terça-feira, 25, aos 80 anos.

Segundo o TMZ, ele morreu em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não há suspeita de crime.

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A polícia foi acionada por volta das 23h. Curry enfrentava problemas de saúde há mais de uma década após sofrer um grave acidente vascular cerebral (AVC), em 2012, que afetou sua mobilidade.



Mesmo após o problema de saúde, o ator continuou trabalhando como dublador em produções de animação e videogames.

Com mais de cinco décadas de carreira e centenas de créditos, construiu uma trajetória marcada pela versatilidade entre o humor, o terror, o drama, a música e o teatro.

Tim Curry em Esqueceram de Mim - Foto: Divulgação

O papel que mudou sua carreira

Nascido em 1946, em Grappenhall, na Inglaterra, Tim Curry descobriu o interesse pela atuação ainda jovem, durante a participação em um coral. A estreia profissional aconteceu em 1968, no musical Hair, em Londres.

Foi nos bastidores da produção que ele conheceu o compositor Richard O'Brien. A parceria se tornaria decisiva para sua trajetória quando O'Brien escreveu o papel do Dr. Frank-N-Furter especialmente para Curry em The Rocky Horror Show, encenado pela primeira vez em 1973.

O sucesso da peça levou o ator ao cinema em 1975, quando voltou a interpretar o personagem em The Rocky Horror Picture Show. O longa, que também contou com Susan Sarandon e Patricia Quinn, se transformou em um clássico cult e consolidou Curry entre os grandes nomes da produção.

Do terror à comédia

Após o sucesso, Curry construiu uma carreira extensa, frequentemente associada a personagens marcantes, vilões carismáticos e papéis de humor ácido. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o Pennywise da minissérie It, lançada em 1990.

Tim Curry em It: Uma Obra-Prima do Medo - Foto: Divulgação

O ator também viveu o Lorde das Trevas em Legend, de 1985, e interpretou o gerente de hotel esnobe em Esqueceram de Mim 2. Além do cinema e da televisão, emprestou sua voz a diversas animações e produções de audiolivro.



Carreira também foi marcada pelos palcos

Curry nunca deixou de lado a música e o teatro musical. Ao longo da carreira, atuou em montagens na Broadway e no West End, incluindo produções como Spamalot e Amadeus.

O artista recebeu três indicações ao Tony Award e duas ao Laurence Olivier Award, além de ter integrado a Royal Shakespeare Company. No teatro, tornou-se um dos nomes britânicos com trajetória reconhecida entre musicais, dramas e produções de grande porte.