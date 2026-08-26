Mostra Cine PCD abre inscrições para curtas de todo o Brasil

Siga o A TARDE no Google

Cineastas de todo o Brasil têm até 31 de agosto para inscrever curtas-metragens na 4ª edição da Mostra Cine PCD, que será realizada em 2026. A seleção recebe gratuitamente produções nacionais de ficção, animação e documentário dirigidas ou protagonizadas por pessoas com deficiência (PCD) e produzidas a partir de 2024.

A iniciativa busca ampliar a presença de pessoas com deficiência no audiovisual e dar visibilidade a diferentes narrativas, perspectivas e formas de criação cinematográfica. Podem participar produções locais e nacionais que atendam aos critérios previstos no edital.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Filmes selecionados serão exibidos em dezembro

A programação presencial da Mostra Cine PCD será realizada entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2026. Além da exibição dos curtas selecionados, o evento também contará com ações formativas e oficinas voltadas ao debate sobre acessibilidade e inclusão.

Os filmes escolhidos devem ser anunciados em 3 de novembro. A programação completa da edição será divulgada posteriormente nos canais oficiais da Mostra.

Prêmio da Mostra Cine PCD - Foto: Divulgação

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do Instagram @mostracinepcd. O edital com todas as regras está disponível no formulário.



Busca por mais representação no cinema brasileiro

Segundo Matheus Rocha, idealizador do projeto, a Mostra também tem contribuído para reunir informações sobre a presença de pessoas com deficiência no cinema brasileiro, tanto em frente quanto atrás das câmeras.

“A Mostra CinePCD nasceu para reconhecer a potência de pessoas com deficiência no cinema e acaba também funcionando como uma pesquisa dentro do campo do cinema brasileiro, mais especificamente, na busca de dados sobre a representação de pessoas com deficiência à frente e por trás das câmeras", explica o idealizador.

"Na segunda edição, por exemplo, tivemos 86 curtas-metragens inscritos, com temas, gêneros e formas diversas, dirigidos e/ou protagonizados por artistas com deficiência, de todas as regiões do Brasil”, completa.

Na segunda edição, a Mostra recebeu 86 curtas-metragens inscritos, produzidos por artistas de diferentes regiões do país e com temas, gêneros e formatos diversos.

Mostra CinePCD 2026 – Inscrições