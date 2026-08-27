Além de Tim Curry, outros 19 atores de Esqueceram de Mim já morreram

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A franquia ‘Esqueceram de Mim’ marcou a infância de diversas pessoas desde o seu surgimento em 1990. O primeiro filme se tornou o favorito de Natal de vários fãs, apesar de ter sido lançado há mais de 35 anos. Ao longo das décadas, porém, muitos nomes que faziam parte do elenco dos longas morreram.

O mais recente foi o ator britânico Tim Curry, que faleceu na noite da última terça-feira, 25, aos 80 anos. Ele interpretou o concierge Hector em ‘Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York’ (1992).

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No total, 20 artistas que trabalharam em pelo menos um dos filmes faleceram.

Veja todos os atores e atrizes de Esqueceram de Mim que já morreram:

Tim Curry

Ele também fez sucesso como Dr. Frank-N-Furter em ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975), e como o palhaço Pennywise em ‘It: Uma Obra-Prima do Medo’ (1990).

Tim Curry em ‘Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York’ - Foto: Divulgação

Catherine O'Hara

O'Hara deu vida à mãe do protagonista da trama, Kevin McCallister (Macaulay Culkin). A morte da atriz em 2026 por embolia pulmonar, aos 71 anos, comoveu fãs e outras celebridades.

Catherine O'Hara em ‘Esqueceram de Mim’ - Foto: Divulgação

Brenda Fricker

Brenda Fricker também atuou em Esqueceram de Mim 2, como a mulher dos pombos. A artista morreu também em 2026 aos 81 anos e estava com a saúde debilitada, segundo seu agente, Phil Belfield.

Brenda Fricker em ‘Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York’ - Foto: Divulgação

John Heard

Embora a franquia Esqueceram de Mim foque principalmente no relacionamento de Kevin McCallister com a mãe Kate, o pai do protagonista também assume um papel importante na história. Nos dois primeiros filmes da saga, Peter McCallister foi interpretado por John Heard.

Ele faleceu em 2017, aos 71 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

John Heard em 'Esqueceram de Mim' - Foto: Divulgação

Marian Seldes

Seldes fez parte do elenco de ‘Esqueceram de Mim 3’. No filme de 1997, a atriz interpreta a Sra. Hess, uma vizinha mal humorada de Alex, o protagonista interpretado por Alex D. Linz. A personagem é introduzida como uma figura assustadora, mas no decorrer do filme, prova ser uma senhora gentil e amável.

Ela faleceu em 2011, aos 86 anos.

Eddie Bracken

O veterano Eddie Bracken interpretou o Sr. Duncan, dono da loja de brinquedos Duncan’s Toy Chest, em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York. O ator faleceu em 2002, aos 87 anos, devido às complicações sofridas após uma cirurgia.

Billie Bird

A atriz fez uma pequena participação em Esqueceram de Mim como Irene, a mulher de quem Kate McCallister (a mãe de Kevin) tenta comprar uma passagem de avião para retornar a Chicago. Bird dá um show em uma das cenas mais divertidas do longa.

Ela faleceu em 2002, aos 94 anos.

Bill Erwin

Erwin contracenou com Billie Bird no papel de Ed, o marido de Irene. Impaciente para embarcar no voo, ele não aceita o suborno de Kate McCallister. Na vida real, Bill Erwin se destacou em papéis cômicos e dramáticos, mostrando grande versatilidade nos palcos e nas telas.

O ator faleceu em dezembro de 2010, aos 96 anos.

Roberts Blossom

Em Esqueceram de Mim, Roberts Blossom interpretou o Velho Marley, um vizinho de Kevin McCallister. O personagem de Macaulay Culkin começa a trama morrendo de medo do Velho Marley, mas no decorrer do filme, descobre que o vizinho é apenas um idoso solitário, que sofre com a ausência de sua família.

Blossom faleceu em 2011, aos 87 anos.

John Candy

Candy fez uma pequena participação em Esqueceram de Mim como Gus Polinsky, o Rei da Polka do Meio-Oeste. Acreditando que o filme seria um fracasso, Candy só aceitou atuar no longa a pedido do amigo John Hughes, o diretor de Esqueceram de Mim.

O ator faleceu em 1994, aos 43 anos, devido a um ataque cardíaco.

Clarke Devereux

Apenas os fãs mais antigos do primeiro filme se lembrarão de Clarke Devereux como a policial que vai verificar como Kevin está em casa. O ator faleceu de câncer em novembro de 2021.

Ralph Foody

O ator Ralph Foody interpretou Johnny, o gangster, no filme ‘Angels with Filthy Souls’, que o pequeno Kevin assiste enquanto está sozinho em casa.

Ele morreu de câncer em 1999, aos 71 anos.

Outros atores da franquia Esqueceram de Mim que faleceram: