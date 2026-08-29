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NÃO TEM FILME

Saiba por que GTA nunca teve uma adaptação para o cinema ou TV

Franquia é uma das mais bem-sucedidas da história dos videogames

Edvaldo Sales
Por
Franquia é uma das mais bem-sucedidas da história dos videogames
Franquia é uma das mais bem-sucedidas da história dos videogames - Foto: Divulgação

Os fãs de ‘Grand Theft Auto’ ficaram ainda mais empolgados para ‘GTA 6’ após a divulgação do trailer do novo jogo, que está previsto para 19 de novembro e será lançado 13 anos depois de ‘GTA 5’, que fez um sucesso astronômico.

Porém, mesmo sendo uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos videogames, ‘GTA’ nunca ganhou uma adaptação para os cinemas e muitos jogadores voltaram a questionar por quê.

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Dan Houser, cofundador da Rockstar Games, que desenvolveu o jogo já abordou o assunto em entrevista. O executivo revelou o motivo pelo qual recusou propostas de Hollywoodpara transformar GTA em filme durante o período em que esteve à frente da empresa. Ele deixou a Rockstar em 2020.

Ele explicou que a principal preocupação era a falta de controle que a Rockstar teria sobre a produção. Houser contou que, após algumas conversas com executivos, questionava qual seria a vantagem de levar o jogo aos cinemas. A resposta era que a empresa teria a oportunidade de fazer um filme.

“E nós pensávamos: ‘não, o que você descreveu é você fazendo um filme e nós não tendo controle, assumindo um risco enorme que acabaríamos pagando com algo que pertence a nós’”, afirmou Dan ao portal The Ankler, em 2024.

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Riscos financeiros

O empresário disse ainda que, na época, a decisão não fazia sentido do ponto de vista financeiro. Para ele, a franquia já era uma propriedade intelectual avaliada em bilhões de dólares, enquanto uma adaptação cinematográfica envolveria riscos que não compensavam o possível retorno.

“Eles achavam que ficaríamos deslumbrados, mas esse não era o caso. Tínhamos uma propriedade intelectual que considerávamos de vários bilhões de dólares, e a economia nunca fez sentido. O risco nunca fez sentido”, ressaltou.

Além disso, o cofundador da Rockstar falou que havia uma percepção negativa sobre adaptações de videogames. “Naquela época, a percepção era de que os jogos faziam filmes de baixa qualidade”, disse.

Mesmo com a resistência, Houser reconheceu que o cenário mudou nos últimos anos, com produções baseadas em games ganharam espaço no cinema e na televisão, como ‘Fallout’, ‘The Last of Us’, ‘Sonic: O Filme’ e ‘Super Mario Bros: O Filme’.

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