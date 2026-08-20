GTA 6: veja tudo o que se sabe do game mais esperado de 2026

O GTA 6 segue sendo um dos jogos de videogame mais esperados de 2026 e, como consequência, é alvo de diversos vazamentos publicados pela comunidade. O mais recente, feito pelo usuário “Cyberleek”, revelava possíveis novidades ligadas ao sistema de armas e de polícia do jogo.

O videogame está previsto para ser lançado em definitivo no dia 19 de novembro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, com preço inicial de R$ 449,90.

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Jogo terá grande apresentação na Netflix

Até a data de lançamento, a Rockstar Games, empresa desenvolvedora do jogo, programou uma grande apresentação do game na Netflix para o dia 27 de agosto.

Veja tudo que vazou do GTA 6

Possíveis mudanças no menu de armas

Um dos principais vazamentos sobre o GTA 6 até o momento focou no sistema de armamento do jogo, derrubando a tese de que os protagonistas, Jason e Lúcia, não conseguiriam carregar muitas armas, aumentando assim o realismo do game.

Em um dos vídeos, o jogador que controla Jason acessa o menu de armas, que funciona no formato de roda, como é comum nos jogos da Rockstar, como o GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Armas no GTA 6 - Foto: Reprodução | Rockstar

O menu em questão tem espaço para 8 armas e 2 itens de cura, que seriam as pílulas Zombix e as canetas de adrenalina Epipen. Tais pílulas supostamente perderiam o efeito quanto mais forem usadas, simulando uma espécie de resistência à medicação.

Além disso, o vídeo mostra um menu de itens independente do de armas; porém, usuários especulam que essa funcionalidade está longe da versão final, visto que as fontes utilizadas são idênticas às de Red Dead Redemption 2.

Mudanças no sistema de policiamento no GTA 6

Sobre o sistema de policiamento e “Procurado” (Wanted) no jogo, o minimapa aparece no canto inferior da tela, somente quando o jogador está em um veículo ou sendo procurado pela polícia.

No vídeo vazado, ao matar um policial, Jason consegue eliminar facilmente seu nível de procurado; porém, ao roubar a viatura, foi novamente marcado como um fora da lei após um pedestre vê-lo dirigindo o veículo.

Polícia GTA 6 - Foto: Reprodução | Rockstar

Um ponto curioso é que a faca utilizada para matar o policial ficou marcada com um ícone de identificação, como se, de alguma forma, fosse utilizada para mostrar que o jogador seria o assassino caso ela seja exibida publicamente.

Possível sistema de viagem rápida

Outro detalhe interessante mostrado nos vídeos vazados envolve um ícone que aparece quando Jason se aproxima de um ponto de ônibus, sugerindo um possível sistema de viagem rápida pelo mapa.

Sistema de comportamento similar ao do Red Dead Redemption 2

Outro detalhe notado nos vídeos vazados é o comportamento dos personagens não jogáveis, já que, aparentemente, o GTA 6 também vai utilizar o sistema de “Cumprimentar” ou “Provocar” as pessoas, assim como no Red Dead Redemption 2.

Comportamento GTA 6 - Foto: Reprodução | Rockstar

Vale ressaltar que todos esses pontos se tratam de vazamentos e podem ser alterados na versão final do jogo, já que alguns detalhes datam de 2023.

Porém, um detalhe comum entre todos é que a produtora Rockstar Games e sua editora Take-Two Interactive vêm derrubando todos os conteúdos das redes sociais com as reivindicações de direitos autorais via DMCA.