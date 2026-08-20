Local de voto, certidões e +: veja como utilizar o e-Título no celular

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O início das eleições está mais próximo do que nunca, e, com isso, as pessoas podem começar a se desesperar para encontrar os títulos de eleitor. Porém, o que muitos não sabem é que ele pode estar mais próximo do que imaginamos: no nosso celular.

Isso é possível utilizando o aplicativo gratuito do e-Título, lançado em 2018. Ele permite que o eleitor acesse diversos dados referentes ao período eleitoral, como:

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Título de eleitor;

Local de votação;

Zona e seção eleitoral;

Número da inscrição;

Emissão de documentos da Justiça Eleitoral.

Saiba como utilizar o e-Título.

Veja o passo a passo da instalação do e-Título.

Para instalar o aplicativo do e-Título, basta visitar a loja de aplicativos de seu celular (Play Store para Android e App Store para iOS) e seguir o seguinte passo a passo:

Pesquisar por “e-Título” na aba de pesquisa;

Ao encontrar, certifique-se de que o aplicativo é o oficial da Justiça Eleitoral, para evitar golpes;

Toque na opção de “Instalar”;

Aguarde o tempo de download e abra o aplicativo.

1 de 2 Como baixar o e-Título no Android | Foto: Reprodução

2 de 2 Como baixar o e-Título no IOs | Foto: Reprodução

Após isso, o app vai solicitar que você aceite os termos de uso e informe alguns dados utilizados em seu registro eleitoral, como: nome, data de nascimento, CPF e nome da mãe.

Após isso, o app ainda pode solicitar um vídeo para reconhecimento facial; basta seguir as instruções de afastar ou aproximar o rosto. Vale ressaltar que essa parte deve ser feita em um local com boa iluminação e sem objetos tapando parte do rosto, como cabelo, óculos e outros.

Como consultar o título de eleitor pelo e-Título?

Após o primeiro acesso, o título digital fica disponível no próprio aplicativo, na aba “e-Título”, no canto inferior esquerdo. Além disso, o app apresenta um QR Code ligado ao documento, que pode ser utilizado para autenticá-lo.

Consulta do título de eleitor no e-Título - Foto: Reprodução

No caso dos eleitores que fizeram a biometria e passaram pela validação, podem ter a fotografia exibida na versão digital. Com isso, o e-Título ainda pode ser utilizado para identificação no momento do voto.

Vale ressaltar que as pessoas que não tiveram uma foto cadastrada precisam apresentar um documento oficial com foto para votar.

Consulta do e-Título - Foto: Reprodução

Onde ver o local de votação no app do e-Título?

Para encontrar o local de votação no aplicativo do e-Título, basta acessar a opção “Onde Votar”, na parte inferior da tela. Vale ressaltar que lá é possível utilizar a função de “Ver Rotas” para encontrar o melhor caminho até seu local de voto.

1 de 2 Consulta para o local de voto no e-Título | Foto: Reprodução

2 de 2 Consulta de rota para o local de voto no e-Título | Foto: Reprodução

Quais as funções do e-Título?

O aplicativo do e-Título vai além de facilitar a vida do eleitor, substituindo a versão impressa do documento. Pelo app, ainda é possível realizar diversas funções, como:

Consultar informações eleitorais;

Conferir o local de votação;

Emitir certidões;

Verificar débitos;

Apresentar justificativa de ausência às urnas.

Gerar uma versão do título em PDF para impressão.

Além dessas funções que já existiam no aplicativo, a atualização de 2026 inseriu novas ferramentas para facilitar a vida do eleitor, sendo elas:

Acompanhamento do andamento de requerimentos enviados à Justiça Eleitoral pelo Título Net;

Emissão de certidão de filiação partidária diretamente no e-Título;

Sincronização dos dados biográficos e biométricos;

Pagar débitos eleitorais por Pix ou cartão de crédito, por meio do PagTesouro;

Autenticação, validação de documentos por QR Code;

Justificativa eleitoral;

Cadastro de mesário voluntário;

Integração do antigo Boletim na Mão.

Como baixar o PDF do título de eleitor.

O aplicativo do e-Título ainda garante que o usuário gere uma versão do título de eleitor em PDF para impressão.

Para fazer isso, basta seguir as seguintes instruções:

Abrir o app do e-Título;

selecionar a opção “Mais Opções” na parte inferior da tela;

Encontrar e clicar na opção “Imprimir Título Eleitoral”.

1 de 2 Impressão do título de eleitor no e-Título | Foto: Reprodução

2 de 2 Impressão do título de eleitor no e-Título | Foto: Reprodução

Após esse processo, o aplicativo vai gerar um documento em formato de PDF.

Vale ressaltar que o arquivo não substitui o acesso ao aplicativo, mas permite que o eleitor tenha uma versão impressa do seu título quando necessário.

O documento consta com recursos que permitem a verificação de sua autenticidade.