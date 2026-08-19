Samsung encerra atualização para 10 celulares: veja a lista de modelos

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A Samsung definiu o fim do ciclo de suporte para 10 modelos da linha Galaxy. A decisão afeta smartphones e dobráveis lançados entre 2021 e 2023.

A empresa estabelece prazos para o envio de novas versões do sistema operacional Android e de pacotes de segurança.

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Modelos afetados e datas de interrupção

A lista contempla dispositivos das linhas S, A e Z. Confira o cronograma de encerramento do suporte oficial para cada aparelho:

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 : o suporte ao Android terminou em agosto de 2025. Os patches de segurança encerram em agosto de 2026.

: o suporte ao Android terminou em agosto de 2025. Os patches de segurança encerram em agosto de 2026. Linha Galaxy S22 (S22, S22+ e S22 Ultra) : as atualizações do Android finalizaram em fevereiro de 2026. As correções de segurança seguem até fevereiro de 2027.

: as atualizações do Android finalizaram em fevereiro de 2026. As correções de segurança seguem até fevereiro de 2027. Galaxy S21 FE 5G : o cronograma prevê o fim do Android em janeiro de 2026 e o término da segurança em janeiro de 2027.

: o cronograma prevê o fim do Android em janeiro de 2026 e o término da segurança em janeiro de 2027. Galaxy A53 5G : o ciclo do Android encerra em abril de 2026. O suporte de segurança termina em abril de 2027.

: o ciclo do Android encerra em abril de 2026. O suporte de segurança termina em abril de 2027. Galaxy A14 : as atualizações do sistema finalizaram em maio de 2025. Os patches de segurança encerram em maio de 2027.

: as atualizações do sistema finalizaram em maio de 2025. Os patches de segurança encerram em maio de 2027. Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 : o suporte ao Android acaba em agosto de 2026. As atualizações de segurança prosseguem até agosto de 2027.

Impacto na segurança do dispositivo

O fim das atualizações de segurança expõe o software a vulnerabilidades. O sistema operacional deixa de receber correções para falhas descobertas após o encerramento do suporte.

Usuários que utilizam aplicativos bancários e armazenam dados pessoais devem monitorar a data limite de cada modelo.

Funcionamento pós-suporte

O encerramento do suporte não altera o desempenho do hardware. Os aparelhos permanecem em funcionamento, mas a falta de atualizações impede o acesso a novas funções da interface One UI e a melhorias de compatibilidade com aplicativos.

Política de atualizações da Samsung

A fabricante alterou as políticas para lançamentos recentes. Novos modelos premium contam com promessa de sete anos de atualizações de software. Intermediários possuem ciclos de suporte de até seis anos. Os prazos variam conforme o ano de lançamento e a categoria do produto.