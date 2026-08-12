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TECNOLOGIA

Preço do iPhone 18 Pro pode ter maior aumento da história; saiba motivos

Oscilações no mercado de componentes e custo para montagem do aparelho jutificam os valores

Gustavo Zambianco
Por
Preço do iPhone 18 pode aumentar
Preço do iPhone 18 pode aumentar - Foto: Divulgação | @asherdipps

O iPhone 18 Pro aindanão está disponível para venda, mas um vazamento recente já pode chamar atenção para um possível aumento no preço do celular da Apple. Dessa vez, a movimentação pode ser justificada pelo custo para a fabricação do aparelho.

Analistas do mercado acreditam que a Apple poderá cobrar até US$ 300 (R$ 1.524) a mais pelo novo celular. Esse aumento representaria um dos maiores reajustes da história da linha, aponta o portal CanalTech.

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De acordo com os analistas e fontes da cadeia de fornecedores da Apple, existem três fatores que podem justificar o aumento.

Veja quais são os motivos para o preço do iPhone aumentar

1. Alta no preço dos chips

O primeiro fator do possível aumento no preço do iPhone 18 é a alta no preço dos chips de RAM e armazenamento, componentes que vêm enfrentando escassez global.

O CEO da Apple, Tim Cook, já comentou que o mercado vive um período de forte aumento nos custos dessas peças.

Apple revela decisão e envolve a Bahia
Apple revela decisão e envolve a Bahia - Foto: Divulgação

2. Novo sistema de câmera com abertura variável.

O segundo motivo que pode justificar a crescente nos preços do celular é a possível estreia de um novo sistema de câmera com abertura variável.

A tecnologia promete oferecer um maior controle da entrada de luz e melhorar a qualidade das fotos em condições de luz variadas; em contrapartida, elas custam mais para serem produzidas.

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3. Estreia de novo chip

O último motivo que pode causar essa alta no preço do aparelho é a possível estreia do chip A20 Pro, fabricado no processo de 2 nanômetros da TSMC.

Além de entregar mais desempenho e eficiência energética, essa tecnologia também é mais cara de produzir.

Apple
Apple - Foto: Divulgação | Redes Sociais

Quanto o novo iPhone pode custar?

As previsões do preço final dos aparelhos variam de acordo com os analistas. Uma estimativa é que, com o aumento citado, o novo iPhone 18 Pro deva custar entre US$ 1.349 (R$ 6.853) e US$ 1.399 (R$ 7.107), contra os US$ 1.099 da geração anterior.

Já quando se trata do iPhone 18 Pro Max, poderia chegar entre US$ 1.449 (cerca de R$ 7.361) e US$ 1.499 (aproximadamente R$ 7.615).

Valores ainda não foram confirmados

Mesmo com as estimativas, vale ressaltar que, até o momento, a Apple não confirmou nenhuma informação sobre preços.

A expectativa é que a nova linha do iPhone 18 seja apresentada ainda nas próximas semanas, junto dos valores oficiais.

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