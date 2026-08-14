Apple pode deixar Brasil fora do lançamento do primeiro iPhone dobrável

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O primeiro iPhone dobrável da Apple pode não chegar ao Brasil junto com o lançamento internacional. Segundo informações publicadas pelo portal australiano ChannelNews, o aparelho, chamado pela publicação de iPhone Ultra, teria uma estreia inicialmente restrita aos Estados Unidos.

A possível limitação estaria relacionada a dificuldades enfrentadas na produção do dispositivo. Um fornecedor chinês de componentes teria relatado ao site problemas no abastecimento de peças, na realização de testes e nos custos de fabricação. Com isso, outros países poderiam receber o novo iPhone somente meses depois.

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A reportagem também aponta que a apresentação do aparelho estaria marcada para 8 de setembro, junto com a esperada linha iPhone 18 Pro. A data, porém, não foi confirmada pela Apple.

Até o momento, a fabricante também não anunciou oficialmente o nome iPhone Ultra, a estratégia de lançamento ou eventuais problemas na produção. Por isso, as informações são tratadas como rumores.

China seria o próximo mercado

Caso o cronograma divulgado pelo ChannelNews se confirme, os Estados Unidos seriam os primeiros a receber o iPhone dobrável. Em seguida viria a China.

Outros mercados teriam que esperar mais. Na Austrália, por exemplo, a previsão seria de um intervalo de dois a três meses entre o início das vendas nos Estados Unidos e a chegada do aparelho ao país.

Entre os desafios para ampliar a produção estariam componentes considerados essenciais para um celular dobrável, como a dobradiça e a própria tela flexível. Os elevados custos de fabricação também seriam um obstáculo para disponibilizar grandes quantidades do aparelho simultaneamente em vários países.

Quanto pode custar?

Outro rumor apontado pela publicação é que a Apple poderia apresentar o novo iPhone sem revelar imediatamente seu preço.

As estimativas mencionadas pelo portal colocam o aparelho em aproximadamente AU$ 3.699, valor que corresponderia a cerca de R$ 13,7 mil em conversão direta, sem considerar impostos, taxas ou a política de preços praticada pela Apple no Brasil.

A projeção seria cerca de AU$ 700 superior ao preço usado pelo site como referência para o Galaxy Z Fold 8. Se confirmada, a diferença colocaria o novo iPhone entre os celulares dobráveis mais caros do mercado.

E o Brasil?

Apesar da possibilidade de uma estreia limitada, a expectativa é que o aparelho seja comercializado oficialmente no Brasil posteriormente. Ainda não há, entretanto, confirmação da Apple sobre quando o modelo chegaria ao país.

O intervalo poderia seguir um calendário semelhante ao previsto para a China ou se aproximar dos dois a três meses mencionados para a Austrália.

Por enquanto, tanto a data de 8 de setembro quanto o nome iPhone Ultra, o preço e a estratégia de lançamento por países permanecem sem confirmação oficial da Apple.