Lançamento do iPhone 18 pode acontecer somente em 2027; entenda

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O lançamento do iPhone 18 já começou a ser fomentado pelos fãs da Apple, porém, a nova linha dos smartphones pode ser revelada somente em 2027.

Tal informação ganhou força entre os especialistas nos vazamentos da indústria mobile, que acreditam que a marca da maçã deve mudar a estratégia de lançamento.

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Entenda como pode ser o lançamento do iPhone 18

Segundo os especialistas, a empresa deve aumentar a série de quatro para seis celulares e dividir o lançamento em duas partes:

Primeiro lançamento

A primeira leva de lançamentos da Apple deve acontecer em setembro, e será composta pela linha Pro, que inclui o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o iPhone 18 Ultra, possível primeiro celular dobrável da Apple.

Como o iPhone 18 Pro provavelmente será o mais barato dessa primeira bateria, é esperado que ele substitua o iPhone 18 como modelo padrão.

Apple revela data de evento de lançamento - Foto: Divulgação | Redes Sociais

Segundo lançamento

Já a segunda onda de lançamentos deve ocorrer em março de 2027, contemplando o iPhone 18, o iPhone 18e, versão com melhor custo-benefício da marca, e o ultrafino iPhone Air 2.

Como deve ser o iPhone 18?

Além do lançamento em dois momentos, existem outros rumores que circulam sobre os modelos da nova geração.

Novidades no design do iPhone 18

No design, as especulações apontam para um conjunto de câmaras mais discreto no aparelho básico. Já para os integrantes da linha Pro, a expectativa é uma base mais ampla para comportar melhor o conjunto triplo de lentes.

Continuação das cores chamativas

Depois do sucesso do aparelho na cor "laranja cósmico" no iPhone 17 Pro e no iPhone 17 Pro Max, é esperado que a Apple continue com a tendência de cores marcantes.

A escolhida, de acordo com os rumores, é a "dark cherry", um tom de vinho profundo. As outras cores previstas para os modelos Pro são azul-claro, cinza-escuro e prateado.

Possível iPhone 18 - Foto: Reprodução | Macworld

Evolução no desempenho

Já no desempenho, o iPhone 18 deve estrear o chip A20, um novo processador desenvolvido pela própria Apple.

Conforme o site MacRumors, o aparelho deve ser produzido em um avançado processo de 2 nanômetros e deve equipar os modelos iPhone 18 e iPhone 18e.

Já as versões Pro e Pro Max devem ser equipadas com uma variante mais potente, possivelmente nomeada como A20 Pro.

iPhone 17 Pro e Pro Max - Foto: Duvulgação | Apple

iPhone Ultra: provável primeiro dobrável da Apple

No lançamento, que deve acontecer em setembro, a Apple deve revelar também seu primeiro aparelho dobrável, o iPhone Ultra.

O modelo também marcaria a entrada da marca da maçã em um mercado de velhas concorrentes, como a Samsung, Motorola, Huawei e OPPO, QUE já investem há algum tempo.