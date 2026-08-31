Novo filme da Netflix vai acabar com o tédio nesta segunda (31/08)

A segunda-feira, 31, marca o fim do mês, mas a vontade de encontrar uma boa história para fugir da rotina continua. Entre o trabalho, os compromissos e a correria do início da semana, a Netflix tem uma novidade para quem procura um suspense cheio de mistério e segredos que começam a se revelar aos poucos.

Lançado na última sexta-feira, 28, A Mulher Secreta é uma das apostas da Netflix para os últimos dias de agosto e o início de setembro.

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O filme dinamarquês chega ao catálogo como uma opção para quem gosta de histórias capazes de prender a atenção ao colocar em dúvida tudo o que se sabe sobre a protagonista.

A trama acompanha Louise Andersen, vivida por Natalie Madueño, uma mulher que leva uma vida aparentemente tranquila ao lado do companheiro, Joachim, em uma pequena ilha da Noruega. A rotina muda completamente quando um desconhecido aparece e afirma que ela não é quem acredita ser.



Para quem quer começar a semana com uma produção diferente e cheia de perguntas, o longa aposta em uma investigação sobre o próprio passado da personagem. A cada nova descoberta, a protagonista se aproxima de respostas que podem mudar completamente sua vida.

Uma mulher, duas identidades e um passado misterioso

Em A Mulher Secreta, Louise administra um pequeno café na ilha norueguesa de Hidra e vive ao lado de Joachim, interpretado por Pål Sverre Hagen. Tudo parece seguir normalmente até que um estranho afirma que ela seria, na verdade, Helene Söderberg, uma mulher dinamarquesa desaparecida há três anos.

A revelação faz Louise questionar as lacunas existentes em sua memória e abandonar a vida que conhece para descobrir o que aconteceu antes de chegar à ilha. Durante a busca, ela descobre informações sobre a antiga vida de Helene, incluindo uma família e um filho.

Quanto mais avança na investigação, mais pistas surgem sobre a noite em que ela desapareceu. Aos poucos, a personagem percebe que sua antiga vida estava longe de ser tão perfeita quanto parecia e que a verdade pode explicar por que decidiu desaparecer.

Filme reúne nomes do cinema e da TV

Além de Natalie Madueño, conhecida por produções como The Rain e Darkness: Those Who Kill, o elenco conta com Claes Bang, de The Square e Dracula, Pål Sverre Hagen, de Exit e Let Go, Stina Ekblad, Ingrid Bolsø Berdal e Lars Simonsen.

O filme é dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, que também assina o roteiro ao lado de Anders August.

A dupla trabalhou na adaptação do romance de mesmo nome de Anna Ekberg, pseudônimo utilizado pelos escritores dinamarqueses Anders Rønnow Klarlund e Jacob Weinreich.

Uma nova aposta de suspense da Netflix

Produzido pela SF Studios na Dinamarca, A Mulher Secreta aposta em uma história marcada por memórias fragmentadas, identidades ocultas e revelações sobre um passado que a protagonista não consegue lembrar.

A produção chega como mais uma aposta da Netflix no suspense dinamarquês e reúne elementos para atrair quem gosta de acompanhar personagens tentando descobrir segredos que envolvem a própria história, além de ser uma opção para animar o final de agosto e o início de setembro.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas cheias de suspense e mistério. A Mulher Secreta constrói sua história a partir das dúvidas sobre a identidade e o passado da protagonista, revelando novas informações enquanto ela tenta entender quem é e o que aconteceu antes de sua vida na ilha.

Para quem procura um filme para assistir nesta segunda-feira, a produção é uma opção para começar a semana com uma história repleta de segredos e perguntas.