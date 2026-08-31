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CLÁSSICO

Um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos chega na Netflix

Longa é um clássico e foi dirigido pelo cineasta M. Night Shyamalan

Edvaldo Sales
Por
Longa é um clássico e foi dirigido pelo cineasta M. Night Shyamalan
Longa é um clássico e foi dirigido pelo cineasta M. Night Shyamalan - Foto: Divulgação

Setembro vai ser um mês de várias estreias interessantes na Netflix, entre elas ‘O Sexto Sentido’, um clássico do diretor M. Night Shyamalan (‘Corpo Fechado’) lançado em 1999 e estrelado por Bruce Willis e Haley Joel Osment. O longa vai entrar no catálogo da plataforma no próximo sábado, 5.

Considerado um dos melhores suspenses de todos os tempos, o filme recebeu seis indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.

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O roteiro e a direção, ambos de Shyamalan, fizeram do longa um clássico. A obra também é bastante lembrada pelo plot twist marcante, que fez diversas pessoas revisitarem o filme para pegar os detalhes que deixaram passar.

O Sexto Sentido também eternizou uma das frases mais famosas do cinema: “Eu vejo pessoas mortas”.

Qual a história de O Sexto Sentido?

Na trama, o psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado por Willis, abraça com dedicação o caso de Cole Sear, criança vivida por Joel Osment.

O garoto, de 8 anos, tem dificuldades de entrosamento no colégio e vive paralisado de medo. Malcolm, por sua vez, busca se recuperar de um trauma sofrido anos antes, quando um de seus pacientes se suicidou na sua frente.

Assista ao trailer de O Sexto Sentido:

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