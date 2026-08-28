Não foi no cinema? Sony libera filme de Homem-Aranha de graça no Brasil

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Os fãs do Homem-Aranha ganharam uma oportunidade para rever um dos filmes mais importantes da trajetória de Tom Holland como o herói. “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, lançado em 2017, pode ser assistido gratuitamente no Brasil por meio do Mercado Play.

A produção foi o primeiro filme solo de Tom Holland como Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), depois de sua participação em “Capitão América: Guerra Civil”. A história apresenta uma versão mais jovem do personagem, que tenta conciliar os desafios da adolescência com as responsabilidades de ser um super-herói.

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Na trama, Peter vive no Queens e precisa dividir a rotina de estudante do ensino médio com a vontade de mostrar ao seu mentor, Tony Stark, que está preparado para assumir maiores responsabilidades como Homem-Aranha.

O longa também aposta em elementos de comédias adolescentes clássicas dos anos 1980, combinados com a ação característica das produções da Marvel. Outro destaque é Michael Keaton, que interpreta o vilão Abutre.

Sucesso nas bilheterias

O desempenho do filme foi expressivo desde o lançamento. A produção alcançou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadou mais de US$ 880 milhões nas bilheterias mundiais.

O resultado ajudou a consolidar Tom Holland no papel de Peter Parker e abriu espaço para a continuidade de uma das franquias de maior sucesso comercial da Marvel Studios.

1 de 4 Homem-Aranha | Foto: Reprodução | Marvel

2 de 4 Homem-Aranha | Foto: Reprodução | Marvel

3 de 4 Homem-Aranha | Foto: Reprodução | Marvel

4 de 4 Homem-Aranha | Foto: Reprodução | Marvel

Onde assistir a Homem-Aranha de graça?



Agora, o filme está disponível gratuitamente no Mercado Play, serviço de streaming do Mercado Livre. Para acessar a produção, não é necessário contratar o Meli+ nem cadastrar um cartão de crédito.

O usuário precisa apenas estar conectado a uma conta comum do Mercado Livre para acessar o conteúdo. O filme pode ser visto com áudio dublado ou legendado.

Para assistir, basta acessar a página de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” no Mercado Play e iniciar a reprodução.

Franquia segue em alta



Enquanto o primeiro filme solo de Tom Holland pode ser assistido gratuitamente, a franquia continua em evidência nos cinemas.

Atualmente, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, quarto longa solo de Holland, está em cartaz mundialmente. A produção já ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria e se tornou um dos grandes sucessos do cinema.