CINEINSITE
Não foi no cinema? Sony libera filme de Homem-Aranha de graça no Brasil
Filme estrelado por Tom Holland está disponível gratuitamente no Mercado Play, sem assinatura
Os fãs do Homem-Aranha ganharam uma oportunidade para rever um dos filmes mais importantes da trajetória de Tom Holland como o herói. “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, lançado em 2017, pode ser assistido gratuitamente no Brasil por meio do Mercado Play.
A produção foi o primeiro filme solo de Tom Holland como Peter Parker no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), depois de sua participação em “Capitão América: Guerra Civil”. A história apresenta uma versão mais jovem do personagem, que tenta conciliar os desafios da adolescência com as responsabilidades de ser um super-herói.
Na trama, Peter vive no Queens e precisa dividir a rotina de estudante do ensino médio com a vontade de mostrar ao seu mentor, Tony Stark, que está preparado para assumir maiores responsabilidades como Homem-Aranha.
O longa também aposta em elementos de comédias adolescentes clássicas dos anos 1980, combinados com a ação característica das produções da Marvel. Outro destaque é Michael Keaton, que interpreta o vilão Abutre.
Sucesso nas bilheterias
O desempenho do filme foi expressivo desde o lançamento. A produção alcançou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadou mais de US$ 880 milhões nas bilheterias mundiais.
O resultado ajudou a consolidar Tom Holland no papel de Peter Parker e abriu espaço para a continuidade de uma das franquias de maior sucesso comercial da Marvel Studios.
Homem-Aranha | Homem-Aranha | Homem-Aranha | Homem-Aranha |
Onde assistir a Homem-Aranha de graça?
Agora, o filme está disponível gratuitamente no Mercado Play, serviço de streaming do Mercado Livre. Para acessar a produção, não é necessário contratar o Meli+ nem cadastrar um cartão de crédito.
O usuário precisa apenas estar conectado a uma conta comum do Mercado Livre para acessar o conteúdo. O filme pode ser visto com áudio dublado ou legendado.
Para assistir, basta acessar a página de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” no Mercado Play e iniciar a reprodução.
Leia Também:
Franquia segue em alta
Enquanto o primeiro filme solo de Tom Holland pode ser assistido gratuitamente, a franquia continua em evidência nos cinemas.
Atualmente, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, quarto longa solo de Holland, está em cartaz mundialmente. A produção já ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria e se tornou um dos grandes sucessos do cinema.