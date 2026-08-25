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Homem-Aranha bate em apoiador de Trump que exibia mensagem racista

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação que aconteceu durante uma manifestação

Gustavo Nascimento
Por
Homem vestido de Homem-Aranha bate em apoiador de Donald Trump
Homem vestido de Homem-Aranha bate em apoiador de Donald Trump - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem fantasiado de Homem-Aranha agrediu um apoiador de Donald Trump que exibia mensagens racistas durante uma manifestação em frente à Prefeitura de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação, que aconteceu no último sábado, 22.

O homem-aranha, identificado como Nicholas William Love II, de 33 anos, subiu na caçamba da caminhonete onde estava Jake Lang, ativista de extrema direita, e entrou em confronto corporal com o apoiador do presidente dos Estados Unidos.

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Lang estava na caçamba exibindo um cartaz com a frase racista “Jake Lang ama pessoas negras, exceto ‘pretos’”, em referência a Shiloh Hendrix, mulher condenada após chamar uma criança negra e autista de “macaco” e dizer que ela deveria ser “devolvida à África”. A manifestação que acontecia no local foi organizada por grupos de extrema direita e tinha como objetivo defender Hendrix.

Lang chegou ao local com seis aliados em dois veículos que, segundo a polícia, avançaram sobre a calçada em direção a pessoas que eram contrárias ao ato.

A briga

Além do confronto corporal, os integrantes dos dois lados usaram spray de pimenta durante a confusão.

Lang e os outros seis ocupantes dos veículos foram presos sob suspeita de participação em tumulto. Outras quatro pessoas foram detidas nas proximidades da prefeitura.

O homem fantasiado de Homem-Aranha recebeu uma citação por suspeita de agressão leve e foi liberado na noite de sábado.

Veja o vídeo da confusão

Histórico extremista

Jake Lang foi um dos participantes no ataque ao Capitólio em 2021, foi indultado por Donald Trump em 2025 e acumula manifestações marcadas por ataques racistas e islamofóbicos.

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Tags

agressão Extrema direita protesto racismo trump

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