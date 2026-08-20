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Ministro de Israel exibe obra de local para enforcamento de palestinos

Israel aprovou pena de morte como sentença para palestinos condenados por ataques terroristas

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Itamar Ben-Gvir, ministro de Segurança Nacional de Israel
Itamar Ben-Gvir, ministro de Segurança Nacional de Israel - Foto: Reprodução | Redes sociais

O ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicou um vídeo em suas redes sociais para apresentar as obras de um futuro “centro de enforcamento” destinado à execução de palestinos condenados à morte, conforme previsto em uma legislação aprovada recentemente pelo país.

Essa é a estrutura. É aqui que os terroristas serão executados. Temos uma forca, salas para que as vítimas do crime possam vir e assistir igualzinho como é nos Estados Unidos. Aliás, estamos cumprindo nossas promessas. Olha só, teve quem duvidasse, teve quem zombasse. Está aí. A obra começou. Itamar Ben-Gvir - Ministro de Segurança Nacional de Israel

Israel terá eleições gerais no dia 27 de outubro, e o vídeo é parte da estratégia de comunicação eleitoral do ministro de extrema direita.

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Veja o vídeo

Lei polêmica

O Parlamento israelense aprovou em março deste ano a pena de morte como sentença padrão para palestinos condenados por ataques terroristas letais.

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Itamar Ben-Gvir, um dos interlocutores do projeto, usou um broche em formato de forca durante a votação da lei. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, também votou a favor.

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Israel Palestina pena de morte

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