Homem com menor pênis do mundo passa por procedimento para aumentar órgão

Conhecido como o dono do menor pênis do mundo, Michael Phillips, de 38 anos, foi submetido, na segunda-feira, 17, a um procedimento estético para aumentar a genitália financiado por doações na página criada no site de financiamento coletivo GoFundMe, onde arrecadou mais de US$ 13 mil (cerca de R$ 67 mil).

O órgão sexual de Michael, que mede menos de um centímetro, sendo menor do que um comprimido de paracetamol, recebeu injeções de preenchimento semipermanente no pênis em um hospital na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

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O procedimento visava aumentar a espessura do órgão, com a esperança de que o americano não precisasse mais usar fraldas, proporcionando-lhe certo grau de “normalidade e conforto”, segundo o TMZ.

Como foi o procedimento

Os médicos aplicaram, por cerca de três horas, um creme anestésico e administraram uma injeção de anestesia antes de aplicar o preenchimento em toda a extensão do pênis.

O membro ainda apresenta inchaço, que deve persistir por cerca de uma semana. O resultado final só vai aparecer quando o inchaço diminuir. Apesar da dor causada pelas injeções, Michael considerou o procedimento um sucesso.

De acordo com os médicos, o homem poderá retornar em seis meses para uma nova sessão de preenchimento, seja para aumentar ainda mais o tamanho ou para manter os resultados, caso o produto seja absorvido rapidamente pelo organismo.

História de Michael viralizou

Michael Phillips se tornou assunto mundial na web após falar sobre como a condição impactou negativamente a sua vida.

“Os maiores desafios que enfrentei foram ter um relacionamento sexual, sendo ainda virgem, e conseguir falar abertamente sobre isso, devido ao fato de ser um assunto constrangedor”, desabafou.

Michael Phillips - Foto: Reprodução | Freepik

Diagnóstico

O homem teve o diagnóstico da condição em 2024. Até então ele acreditava sofrer de puberdade tardia. Ele chegou a relatar problemas para urinar sem fazer sujeira, pelo fato do pênis medir 0,97 cm, mesmo quando totalmente ereto.

Do ponto de vista médico, o micropênis é definido como um pênis que mede menos de 7,5 centímetros em ereção. Reconhecida como condição médica desde a década de 1940, ela deveria ser avaliada ainda ao nascimento, quando o diagnóstico é feito se o pênis esticado mede menos de 1,9 centímetro.

Entretanto, na prática, muitos casos passam despercebidos. O tabu em torno do tema faz com que homens convivam em silêncio com o problema por anos.

Micropênis e transtorno dismórfico peniano

Especialistas apontam que existe diferença entre micropênis e transtorno dismórfico peniano, em que o homem se angustia excessivamente com o tamanho do órgão sem que haja uma alteração médica real.

Este último afeta cerca de 1% a 2% dos homens. No micropênis, o problema é orgânico, geralmente causado por níveis baixos de testosterona durante o desenvolvimento no útero e após o nascimento.