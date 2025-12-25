Menu
HOME > COMPORTAMENTO
SAÚDE

Estudo alerta: risco de quebrar o pênis aumenta durante o Natal

Pesquisa analisou dados de mais de 3,4 mil homens entre 2005 e 2023

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/12/2025 - 13:59 h
A pesquisa aponta que a causa mais frequente é o trauma durante a relação sexual
Embora pareça um presente indesejado e improvável, quebrar o pênis no Natal é um incidente mais comum do que se imagina. Um levantamento recente revelou que o risco de fratura peniana aumenta significativamente durante as festas de fim de ano, com um pico de atendimentos de emergência registrados entre os dias 24 e 26 de dezembro.

O estudo, publicado no British Journal of Urology International, analisou dados de mais de 3,4 mil homens na Alemanha entre 2005 e 2023. Os pesquisadores identificaram que homens de meia-idade são os mais afetados por essa lesão durante o intervalo natalino.

O que é a fratura peniana e como identificar?

Diferente de outros membros do corpo, o pênis não possui ossos. A "fratura" ocorre quando o tecido interno, chamado túnica albugínea, se rompe devido a uma dobra ou impacto brusco durante a ereção. Os sintomas são imediatos e fáceis de reconhecer:

  • Estalo audível: Um som de quebra ou rompimento no momento do impacto;
  • Dor intensa: Sensação aguda e imediata no local;
  • Perda de ereção: O pênis perde a rigidez instantaneamente;
  • Hematoma: Geralmente acompanhado de inchaço e coloração escura (conhecido como "sinal da berinjela").

Posições sexuais de maior risco

A pesquisa aponta que a causa mais frequente é o trauma durante a relação sexual. A posição da "vaqueira invertida" (onde a parceira ou parceiro fica de costas sobre o homem) é considerada a mais perigosa.

Nessa configuração, se o pênis escapa da penetração, há um risco elevado de ele ser comprimido contra o osso púbico, provocando a ruptura do tecido.

Ocorrência rara, mas que exige atenção

Apesar do crescimento estatístico no Natal, os especialistas reforçam que a fratura peniana ainda é um evento raro. Dados do National Institutes of Health estimam que apenas um em cada 100 mil homens enfrentará esse problema ao longo da vida.

Caso o incidente ocorra, a recomendação médica é procurar um pronto-socorro imediatamente. O tratamento geralmente envolve uma cirurgia de emergência para reparar o tecido rompido e evitar sequelas como disfunção erétil ou curvatura permanente do órgão.

x