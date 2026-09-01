Só 8 episódios: série da Netflix é uma das melhores produções de 2026

No meio da semana, uma boa série pode ser a companhia ideal para algumas horas de descanso, especialmente quando a produção consegue prender a atenção sem exigir uma maratona interminável.

Treta é uma das opções da Netflix para quem quer fugir do tédio e aproveitar o sofá com uma trama intensa, cheia de conflitos e mudanças de direção. Com apenas oito episódios, a segunda temporada lançada em 2026 é considerada uma das melhores produções do streaming neste ano.

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A série retorna depois de conquistar público e crítica em 2023 e, desta vez, aposta em uma história completamente nova. Como cada temporada funciona como uma narrativa independente, não é necessário assistir à primeira para acompanhar a atual.

Uma nova história para a série

A segunda temporada troca completamente os protagonistas e coloca Carey Mulligan, Oscar Isaac, Cailee Spaeny e Charles Melton no centro da trama.

A história acompanha um jovem casal que presencia uma briga violenta entre o chefe e a esposa dele. O episódio leva os dois a um jogo de chantagem e manipulação dentro de um exclusivo clube de campo, dando início aos conflitos que movimentam a nova temporada.

A mudança faz parte do formato de antologia adotado pela produção. Assim, os personagens e conflitos apresentados nesta temporada não são uma continuação direta da história anterior, mas uma nova oportunidade de explorar a mesma proposta a partir de outras relações.

Essa escolha também permite que novos espectadores conheçam a série diretamente pela temporada de 2026, sem precisar reservar tempo para acompanhar os episódios lançados anteriormente.

Suspense se mistura a outros gêneros

Embora tenha o suspense como um de seus elementos principais, Treta não fica presa a uma única fórmula. A produção combina drama, comédia, mistério, ação e até horror, alternando momentos de tensão com situações mais inesperadas.

A mistura de gêneros ajuda a evitar que os oito episódios sigam sempre o mesmo caminho. A narrativa também aposta em personagens que não se encaixam facilmente nas categorias tradicionais de herói ou vilão.

São pessoas com defeitos, escolhas questionáveis e relações complicadas. Por isso, a série permite que diferentes perspectivas sejam compreendidas sem necessariamente transformar um dos lados em dono absoluto da razão.

Uma das séries mais aclamadas do streaming

O desempenho da produção também aparece na recepção da crítica. No Rotten Tomatoes, Treta soma 93% de aprovação dos críticos.

Depois do reconhecimento conquistado em 2023, a segunda temporada tinha o desafio de mostrar que a fórmula poderia funcionar novamente com personagens diferentes. A renovação completa do elenco e a mudança de história servem justamente para testar essa ideia.

O novo grupo de protagonistas é um dos pontos fortes da temporada, com atuações envolventes que ajudam a sustentar os conflitos e tornam os personagens mais interessantes de acompanhar.

O resultado colocou a produção entre os destaques da Netflix em 2026 e reforçou a posição de “Treta” entre as séries mais aclamadas do streaming. A combinação entre um elenco de peso, personagens complexos e uma trama que muda de direção ao longo dos episódios ajuda a manter o interesse até o fim.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma série curta, envolvente e capaz de misturar suspense com outros gêneros. A segunda temporada de Treta funciona de maneira independente e pode ser assistida sem seguir uma ordem específica, o que facilita a entrada de novos espectadores.

Apesar de ter ficado menos lembrada entre tantas novidades que chegaram ao catálogo ao longo de 2026, a produção merece ser revisitada nesta semana.

São apenas oito episódios para acompanhar uma história nova, com elenco renovado, conflitos imprevisíveis e uma combinação de gêneros que ajudou a transformar a série em um dos destaques do streaming.