Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

Só 8 episódios: série da Netflix é uma das melhores produções de 2026

Produção mistura suspense, drama e humor em uma temporada viciante

Beatriz Santos
Por
Carey Mulligan na segunda temporada de Treta
Carey Mulligan na segunda temporada de Treta - Foto: Divulgação

No meio da semana, uma boa série pode ser a companhia ideal para algumas horas de descanso, especialmente quando a produção consegue prender a atenção sem exigir uma maratona interminável.

Treta é uma das opções da Netflix para quem quer fugir do tédio e aproveitar o sofá com uma trama intensa, cheia de conflitos e mudanças de direção. Com apenas oito episódios, a segunda temporada lançada em 2026 é considerada uma das melhores produções do streaming neste ano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A série retorna depois de conquistar público e crítica em 2023 e, desta vez, aposta em uma história completamente nova. Como cada temporada funciona como uma narrativa independente, não é necessário assistir à primeira para acompanhar a atual.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Só 6 episódios: série de suspense da Netflix tem reviravolta chocante
Só 6 episódios: série de suspense da Netflix tem reviravolta chocante imagem

CINEMA NACIONAL

Pequena cidade do Nordeste vira 'Hollywood brasileira' e se destaca no cinema nacional
Pequena cidade do Nordeste vira 'Hollywood brasileira' e se destaca no cinema nacional imagem

CLÁSSICO

Um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos chega na Netflix
Um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos chega na Netflix imagem

Uma nova história para a série

A segunda temporada troca completamente os protagonistas e coloca Carey Mulligan, Oscar Isaac, Cailee Spaeny e Charles Melton no centro da trama.

A história acompanha um jovem casal que presencia uma briga violenta entre o chefe e a esposa dele. O episódio leva os dois a um jogo de chantagem e manipulação dentro de um exclusivo clube de campo, dando início aos conflitos que movimentam a nova temporada.

A mudança faz parte do formato de antologia adotado pela produção. Assim, os personagens e conflitos apresentados nesta temporada não são uma continuação direta da história anterior, mas uma nova oportunidade de explorar a mesma proposta a partir de outras relações.

Essa escolha também permite que novos espectadores conheçam a série diretamente pela temporada de 2026, sem precisar reservar tempo para acompanhar os episódios lançados anteriormente.

Suspense se mistura a outros gêneros

Embora tenha o suspense como um de seus elementos principais, Treta não fica presa a uma única fórmula. A produção combina drama, comédia, mistério, ação e até horror, alternando momentos de tensão com situações mais inesperadas.

A mistura de gêneros ajuda a evitar que os oito episódios sigam sempre o mesmo caminho. A narrativa também aposta em personagens que não se encaixam facilmente nas categorias tradicionais de herói ou vilão.

São pessoas com defeitos, escolhas questionáveis e relações complicadas. Por isso, a série permite que diferentes perspectivas sejam compreendidas sem necessariamente transformar um dos lados em dono absoluto da razão.

Uma das séries mais aclamadas do streaming

O desempenho da produção também aparece na recepção da crítica. No Rotten Tomatoes, Treta soma 93% de aprovação dos críticos.

Depois do reconhecimento conquistado em 2023, a segunda temporada tinha o desafio de mostrar que a fórmula poderia funcionar novamente com personagens diferentes. A renovação completa do elenco e a mudança de história servem justamente para testar essa ideia.

O novo grupo de protagonistas é um dos pontos fortes da temporada, com atuações envolventes que ajudam a sustentar os conflitos e tornam os personagens mais interessantes de acompanhar.

O resultado colocou a produção entre os destaques da Netflix em 2026 e reforçou a posição de “Treta” entre as séries mais aclamadas do streaming. A combinação entre um elenco de peso, personagens complexos e uma trama que muda de direção ao longo dos episódios ajuda a manter o interesse até o fim.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma série curta, envolvente e capaz de misturar suspense com outros gêneros. A segunda temporada de Treta funciona de maneira independente e pode ser assistida sem seguir uma ordem específica, o que facilita a entrada de novos espectadores.

Apesar de ter ficado menos lembrada entre tantas novidades que chegaram ao catálogo ao longo de 2026, a produção merece ser revisitada nesta semana.

São apenas oito episódios para acompanhar uma história nova, com elenco renovado, conflitos imprevisíveis e uma combinação de gêneros que ajudou a transformar a série em um dos destaques do streaming.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Netflix séries

Relacionadas

Mais lidas