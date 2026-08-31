4 filmes escondidos na Netflix que merecem uma segunda chance

O início da semana costuma vir acompanhado da volta à rotina, mas isso não significa que as horas de descanso precisem ficar de lado. Para quem quer aproveitar um momento no sofá com uma boa história, a Netflix mantém um catálogo recheado de filmes para diferentes gostos e estilos.

E justamente por ter tantas opções disponíveis, alguns títulos acabam ficando escondidos entre os lançamentos e os filmes que aparecem constantemente em destaque na plataforma.

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São produções que já estiveram em evidência ou que simplesmente não receberam a mesma atenção de outros sucessos, mas ainda podem render uma boa sessão de cinema em casa.



Uma boa curadoria faz diferença nesses momentos. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com quatro filmes disponíveis na Netflix que merecem ser revisitados por quem procura histórias diferentes para assistir agora.

4 filmes para ver agora na Netflix

Super 8

Cena de Super 8 - Foto: Divulgação

Joe Lamb perdeu a mãe recentemente e tenta lidar com a relação difícil com o pai enquanto produz um filme caseiro ao lado dos amigos. Durante uma gravação noturna em uma estação ferroviária, o grupo presencia um acidente envolvendo um trem.



Depois do descarrilamento, o exército cerca o local e acontecimentos estranhos começam a atingir a pequena cidade de Lillian. Desaparecimentos de objetos e pessoas fazem os adolescentes perceberem que há algo muito maior por trás do acidente.

Dias Perfeitos

Cena de Dias Perfeitos - Foto: Divulgação

Hirayama, vivido por Koji Yakusho, leva uma vida simples trabalhando na limpeza de banheiros públicos em Tóquio. Sua rotina é marcada por músicas, livros e fotografias de árvores, atividades que ajudam a revelar sua personalidade.



A aparente tranquilidade começa a mudar quando encontros inesperados trazem lembranças de um passado que ele parecia ter deixado para trás. O filme aborda solidão, fuga e a busca por sentido na vida moderna.

O Assassino

Cena de O Assassino - Foto: Divulgação

Michael Fassbender interpreta um assassino profissional que vive de maneira calculista e metódica até cometer um erro que muda completamente sua situação. A partir daí, ele se torna alvo de uma caçada internacional e passa a desconfiar de quem está ao seu redor.



Dirigido por David Fincher, o longa combina suspense e ação com elementos neo-noir. Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte também estão no elenco.

Rebel Ridge

Cena de Rebel Ridge - Foto: Divulgação

Terry Richmond, interpretado por Aaron Pierre, chega a Shelby Springs para pagar a fiança do primo, mas tem seu dinheiro confiscado injustamente pela polícia local. O que deveria ser uma tarefa simples rapidamente se transforma em um confronto com as autoridades.



Com a ajuda da oficial de justiça Summer McBride, Terry descobre uma conspiração que domina a cidade. Para enfrentar os policiais e proteger quem está ao seu lado, ele precisa recorrer ao passado como ex-fuzileiro naval.