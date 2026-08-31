Magneto pode ter nova história de origem no próximo filme dos X-Men

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Um rumor sobre o próximo filme dos X-Men pode mudar a maneira como uma das figuras mais conhecidas dos mutantes será apresentada no cinema.

Segundo informações atribuídas ao insider Main Middle Man, os responsáveis pela produção estariam considerando uma nova história de origem para Magneto, com referências a questões sociais mais atuais e uma possível ligação com imigração ou refúgio.

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A possibilidade está relacionada à dificuldade de adaptar para o período do MCU a origem tradicional de Erik Lensherr, que nos quadrinhos é um sobrevivente do Holocausto.

A mudança, caso realmente aconteça, ainda não foi confirmada oficialmente pela Marvel, e sequer há confirmação de que Magneto fará parte do longa previsto para 2028.

O que diz o rumor sobre Magneto

A informação começou a circular nas redes sociais após uma publicação do insider Main Middle Man no X, antigo Twitter. De acordo com ele, os responsáveis pelo filme estariam avaliando uma alteração na trajetória do personagem para aproximá-la de acontecimentos e questões sociais contemporâneas.

A principal dificuldade estaria no período em que a história do novo filme será ambientada. Manter a origem tradicional de Magneto exigiria que o personagem tivesse atualmente uma idade bastante avançada, já que ele teria vivido o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.

O insider afirmou: “Me disseram que eles realmente querem dar ao Magneto uma história de origem diferente, focando em questões sociais “mais atuais” para adaptar o personagem, devido às dificuldades em adaptar a história original do Magneto ao período em que o MCU se passará.”

Na sequência, ele acrescentou: “Não me surpreenderia se o Magneto fosse retratado como um refugiado ou um imigrante.”

Quem estará no novo filme dos X-Men

O longa será dirigido por Jake Schreier, responsável por Thunderbolts*. O roteiro está sendo desenvolvido por Lee Sung Jin, criador de Treta, e Joanna Calo, cocriadora de O Urso.

O elenco confirmado reúne Kit Connor como Ciclope, Sadie Sink como Jean Grey, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Vampira, Maya Boyd como Tempestade e Chris Abbott como Professor X.

Adam Driver completa o grupo confirmado até agora no papel de Sr. Sinistro.

A formação indica que o estúdio está apresentando uma nova versão dos mutantes dentro do MCU, mas ainda não foi revelado se outros personagens importantes dos quadrinhos farão parte da equipe.

Como os X-Men podem entrar no MCU

Nos quadrinhos, os X-Men são formados por pessoas que nasceram com habilidades especiais e passam a enfrentar preconceito justamente por serem mutantes.

A equipe original criada por Stan Lee e Jack Kirby reunia Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo, sob a liderança do Professor X.

Personagens que hoje são associados diretamente à franquia, como Wolverine, Gambit, Vampira e Tempestade, foram incorporados posteriormente à história dos X-Men. Ainda não se sabe qual será a formação utilizada na nova adaptação cinematográfica ou quais personagens terão maior importância na trama.

Estreia está prevista para 2028

O novo X-Men está previsto para chegar aos cinemas em 5 de maio de 2028. O longa será ambientado no Universo Cinematográfico da Marvel e marcará a chegada da equipe de mutantes à atual fase do MCU.

Até a estreia, novas informações sobre personagens, história e elenco devem esclarecer se Magneto realmente fará parte da produção e, caso participe, se sua origem será diferente daquela estabelecida nos quadrinhos.