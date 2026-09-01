Série curta do Prime Video entrega ação viciante em poucos episódios

Terça-feira chegou, e nada como encaixar uma boa série no tempo livre após um dia cheio. Para quem procura uma produção capaz de animar qualquer noite com muita ação e suspense, o Prime Video tem uma opção que pode passar despercebida entre os lançamentos mais recentes: Contagem Regressiva.



Estrelada por Jensen Ackles, a série acompanha uma investigação que começa com um assassinato e rapidamente se transforma em uma ameaça capaz de colocar milhões de vidas em risco.

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Lançada em 2025, a produção chegou a fazer sucesso quando estreou, mas acabou sendo esquecida alguns meses depois, principalmente com a chegada de novos lançamentos. Ainda assim, a série pode ser uma boa pedida para aproveitar algumas horas de descanso depois do trabalho ou durante uma folga.



Um assassinato revela uma ameaça muito maior

Em Contagem Regressiva, Mark Meachum (Jensen Ackles) é um experiente detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles que é inesperadamente recrutado para uma força-tarefa secreta.

A equipe reúne profissionais de diferentes setores da lei depois que um agente do Departamento de Segurança Interna é brutalmente assassinado em plena luz do dia. O objetivo inicial é descobrir quem cometeu o crime, mas a investigação logo toma proporções muito maiores.

Conforme novas pistas aparecem, os integrantes da força-tarefa percebem que o assassinato era apenas o começo de uma conspiração perigosa. O grupo precisa descobrir o que está por trás do plano e agir rapidamente para impedir uma catástrofe que pode ameaçar milhões de pessoas em Los Angeles.

A missão ainda é dificultada pelos conflitos pessoais e pelas rivalidades entre os agentes, que precisam deixar as diferenças de lado enquanto o tempo corre contra eles.

Jensen Ackles lidera grande elenco

Além da trama de ação, a série chama atenção pela presença de um grande elenco. Jensen Ackles, conhecido principalmente por Supernatural e The Boys, interpreta o protagonista Mark Meachum, o detetive que acaba no centro da investigação.

A equipe também conta com Eric Dane, que assume o papel de líder da força-tarefa. Conhecido por trabalhos como Grey's Anatomy e Euphoria, o ator está em um de seus últimos papéis na televisão e no cinema.

Jessica Camacho, Violett Beane, Elliot Knight, Uli Latukefu, Rachel Armstrong e Bogdan Yasinski completam o elenco da produção.

Série tem 13 episódios de cerca de 45 minutos

Criada por Derek Haas, responsável por trabalhos da franquia One Chicago, Contagem Regressiva tem uma temporada com 13 episódios.

Cada capítulo possui, em média, 45 minutos, tornando a produção uma alternativa para quem quer assistir a uma história de ação sem precisar encarar uma maratona interminável.

A série combina investigação policial, perseguições, conspirações e uma ameaça de grandes proporções, mantendo os personagens envolvidos em uma corrida contra o tempo.

Com uma temporada fechada e episódios de duração relativamente curta, Contagem Regressiva pode ser encaixada facilmente na rotina de quem chega em casa depois de um dia cansativo e quer apenas se distrair com uma história movimentada.

A produção aposta em uma trama de ação que começa com um crime aparentemente isolado e cresce até envolver uma ameaça capaz de atingir uma cidade inteira. Para quem está de folga, também pode funcionar como uma opção para preencher algumas horas de tempo livre com uma maratona.

Vale a pena?

Sim. Para fãs de ação, suspense, investigações policiais e tramas eletrizantes, Contagem Regressiva pode ser uma boa escolha para uma sessão de entretenimento no meio da semana.

A combinação de Jensen Ackles no papel principal, um elenco conhecido, 13 episódios de aproximadamente 45 minutos e uma história que começa com um assassinato e evolui para uma conspiração de grandes proporções faz da série uma opção interessante para quem quer aproveitar o tempo livre e relaxar depois de um dia cheio.