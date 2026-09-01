Sem tempo? Essa série de sucesso indicada ao Emmy tem apenas 3 horas

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Com nove indicações ao Emmy, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ é uma das séries de maior sucesso de 2026 e também uma das mais curtas do catálogo da HBO Max, com pouco mais de três horas.

A produção faz parte do universo de ‘Game of Thrones’ (2011-2019) e concorre na categoria de Melhor Série de Drama na maior premiação mundial da televisão, que está marcada para 14 de setembro.

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O Cavaleiro dos Sete Reinos registrou 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e registrou uma audiência expressiva durante sua exibição entre janeiro e fevereiro.

O programa tem apenas seis episódios e 3h08min de duração total, tempo menor do que o necessário para assistir aos três últimos capítulos de Game of Thrones.

Qual a história de O Cavaleiro dos Sete Reinos?

Na trama, após a morte de Ser Arlan de Pennytree (Danny Webb), seu antigo mestre, Ser Duncan, o Alto, também chamado de Dunk (Peter Claffey), decide seguir uma nova vida como cavaleiro.

No entanto, não existem registros ou testemunhas capazes de comprovar que Dunk realmente recebeu o título antes da morte de Arlan, situação que acaba colocando o protagonista sob desconfiança.

Ao longo da trajetória, Dunk desenvolve uma amizade improvável e Egg (Dexter Sol Ansell), uma criança que se torna seu escudeiro. A série é uma adaptação do romance ‘The Hedge Knight’, de George R. R. Martin.

Ambientada em um período em que a Casa Targaryen ainda governava o Trono de Ferro e a lembrança dos dragões era viva, a série segue essa dupla peculiar enquanto enfrenta inimigos poderosos, desafios perigosos e destinos grandiosos.

Assista ao trailer de O Cavaleiro dos Sete Reinos:

Onde O Cavaleiro dos Sete Reinos se encaixa

Diferente da história de Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Alicent (Olivia Cooke) em ‘A Casa do Dragão’, que é introduzida com a mensagem de “172 anos antes de Daenerys Targaryen”, a aventura de Sir Duncan, O Alto, com o pequeno Egg se inicia 75 anos antes do nascimento da Khaleesi (Emilia Clarke).

Ainda dentro da cronologia de Westeros, O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa por volta de 80 anos depois do fim dos eventos mostrados em A Casa do Dragão. É justamente por se passar nesse intervalo de tempo que não tem nenhum dragão Targaryen na série.