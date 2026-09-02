Série da Netflix conquista nota perfeita com apenas 6 episódios

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Uma produção de época da Netflix conseguiu chamar atenção poucos dias após chegar ao catálogo. Minha Carreira Brilhante acumulou 3,1 milhões de visualizações em apenas cinco dias e conquistou 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de entrar no TOP 10 da plataforma em dezenas de países.

Com somente seis episódios, a série alcançou a quarta posição entre as produções de língua inglesa mais assistidas da Netflix na semana.

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O título também apareceu entre os dez mais vistos em 54 países, incluindo Brasil, Espanha, Chile, Bélgica, Marrocos e Jordânia.



Uma jovem quer escolher o próprio caminho

A história acompanha Sybylla Melvyn (Philippa Northeast), uma jovem ambiciosa que vive na zona rural da Austrália e tem o sonho de se tornar escritora.

O desejo de construir uma carreira, porém, entra em conflito com as expectativas de sua família e com as dificuldades financeiras que enfrenta. Como se não bastasse, Sybylla também sofre pressão para se casar, colocando em choque os planos que tem para o futuro e aquilo que a sociedade espera dela.

Um romance surge nesse cenário e torna suas escolhas ainda mais complicadas, acrescentando uma nova camada ao drama da protagonista.

Série adapta obra publicada em 1901

Criada e escrita por Liz Doran, a produção é baseada no romance homônimo de Miles Franklin (1879-1954), publicado originalmente em 1901.

A autora australiana escreveu a obra ainda durante a adolescência e posteriormente se tornou uma figura pioneira da literatura feminista. A história já havia sido adaptada para o cinema em 1979, em um filme estrelado por Judy Davis e Sam Neill (1947-2026).

A nova versão aposta em uma abordagem atualizada para apresentar questões relacionadas à autonomia e à sexualidade feminina dentro de um contexto de época.

Crítica aprovou, mas público ficou dividido

Apesar do desempenho expressivo na Netflix, a recepção do público foi bem mais dividida do que a da crítica.

No Rotten Tomatoes, a série alcançou 100% de aprovação dos críticos, superando os 86% registrados pelo filme de 1979.

Entre os pontos elogiados estão a atuação de Philippa Northeast, a ambientação histórica e a maneira como a produção moderniza temas ligados à autonomia e à sexualidade das mulheres.

Já a aprovação da audiência está em 54%. Parte das críticas do público se concentra nas escolhas musicais e na inclusão de um triângulo amoroso que não existe no livro original.

A alteração foi uma das decisões utilizadas pela adaptação para atualizar a história e aproximá-la de uma linguagem mais contemporânea.

Uma opção para fãs de dramas de época

A combinação de romance, drama histórico e uma protagonista determinada a desafiar as convenções de seu período coloca a série como uma alternativa para quem gosta de produções como Bridgerton.

A história acompanha uma personagem que precisa decidir entre seguir as expectativas impostas ao seu redor ou buscar uma vida de acordo com suas próprias ambições.

Com seis episódios disponíveis, a produção também oferece uma maratona relativamente rápida para quem procura uma nova história de época na plataforma.

Terá segunda temporada?

Até o momento, a Netflix não confirmou uma segunda temporada de Minha Carreira Brilhante.

A possibilidade, porém, encontra um elemento interessante na própria obra original: o livro possui uma continuação, My Career Goes Bung, publicada em 1946. Por enquanto, os seis episódios da adaptação estão disponíveis na Netflix.