SUCESSO!
Série da Netflix conquista nota perfeita com apenas 6 episódios
Produção de época tem apenas seis episódios e entrou no TOP 10 em 54 países
Uma produção de época da Netflix conseguiu chamar atenção poucos dias após chegar ao catálogo. Minha Carreira Brilhante acumulou 3,1 milhões de visualizações em apenas cinco dias e conquistou 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de entrar no TOP 10 da plataforma em dezenas de países.
Com somente seis episódios, a série alcançou a quarta posição entre as produções de língua inglesa mais assistidas da Netflix na semana.
O título também apareceu entre os dez mais vistos em 54 países, incluindo Brasil, Espanha, Chile, Bélgica, Marrocos e Jordânia.
Uma jovem quer escolher o próprio caminho
A história acompanha Sybylla Melvyn (Philippa Northeast), uma jovem ambiciosa que vive na zona rural da Austrália e tem o sonho de se tornar escritora.
O desejo de construir uma carreira, porém, entra em conflito com as expectativas de sua família e com as dificuldades financeiras que enfrenta. Como se não bastasse, Sybylla também sofre pressão para se casar, colocando em choque os planos que tem para o futuro e aquilo que a sociedade espera dela.
Um romance surge nesse cenário e torna suas escolhas ainda mais complicadas, acrescentando uma nova camada ao drama da protagonista.
Série adapta obra publicada em 1901
Criada e escrita por Liz Doran, a produção é baseada no romance homônimo de Miles Franklin (1879-1954), publicado originalmente em 1901.
A autora australiana escreveu a obra ainda durante a adolescência e posteriormente se tornou uma figura pioneira da literatura feminista. A história já havia sido adaptada para o cinema em 1979, em um filme estrelado por Judy Davis e Sam Neill (1947-2026).
A nova versão aposta em uma abordagem atualizada para apresentar questões relacionadas à autonomia e à sexualidade feminina dentro de um contexto de época.
Crítica aprovou, mas público ficou dividido
Apesar do desempenho expressivo na Netflix, a recepção do público foi bem mais dividida do que a da crítica.
No Rotten Tomatoes, a série alcançou 100% de aprovação dos críticos, superando os 86% registrados pelo filme de 1979.
Entre os pontos elogiados estão a atuação de Philippa Northeast, a ambientação histórica e a maneira como a produção moderniza temas ligados à autonomia e à sexualidade das mulheres.
Já a aprovação da audiência está em 54%. Parte das críticas do público se concentra nas escolhas musicais e na inclusão de um triângulo amoroso que não existe no livro original.
A alteração foi uma das decisões utilizadas pela adaptação para atualizar a história e aproximá-la de uma linguagem mais contemporânea.
Uma opção para fãs de dramas de época
A combinação de romance, drama histórico e uma protagonista determinada a desafiar as convenções de seu período coloca a série como uma alternativa para quem gosta de produções como Bridgerton.
A história acompanha uma personagem que precisa decidir entre seguir as expectativas impostas ao seu redor ou buscar uma vida de acordo com suas próprias ambições.
Com seis episódios disponíveis, a produção também oferece uma maratona relativamente rápida para quem procura uma nova história de época na plataforma.
Terá segunda temporada?
Até o momento, a Netflix não confirmou uma segunda temporada de Minha Carreira Brilhante.
A possibilidade, porém, encontra um elemento interessante na própria obra original: o livro possui uma continuação, My Career Goes Bung, publicada em 1946. Por enquanto, os seis episódios da adaptação estão disponíveis na Netflix.