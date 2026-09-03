Só 6 episódios: série de espionagem da Netflix vai salvar sua maratona

Mesmo com a rotina já de volta ao ritmo normal, sempre existe espaço para uma série capaz de prender a atenção e transformar algumas horas livres em uma maratona envolvente.

Para quem quer fugir do tédio nesta quinta-feira e aproveitar o tempo no sofá, Black Doves, da Netflix, é uma opção que pode salvar o dia com uma história marcada por suspense, espionagem, ação e reviravoltas.

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Lançada em 2024, a produção acabou ficando menos lembrada em meio à chegada constante de novas séries ao catálogo, mas ainda merece ser revisitada.

Com apenas seis episódios, cada um com média de 55 minutos, a temporada completa pode ser assistida em pouco mais de cinco horas, tornando-se uma alternativa prática para quem quer começar ainda hoje e terminar no mesmo dia ou distribuir os capítulos ao longo da semana.



Uma espiã vivendo uma vida dupla

Criada pelo roteirista britânico Joe Barton, a série acompanha Helen Webb, interpretada por Keira Knightley, uma espiã profissional que mantém uma fachada de esposa e mãe dedicada enquanto trabalha infiltrada no governo britânico.

Casada com Wallace Webb, um político em ascensão, Helen construiu durante anos uma vida aparentemente convencional.

O que ninguém ao seu redor sabe é que, por trás da rotina familiar, ela entrega informações secretas do marido para a organização Black Doves, uma agência privada de espionagem comandada pela enigmática Reed, personagem de Sarah Lancashire.

A estrutura dessa vida dupla começa a ruir quando Jason, amante de Helen vivido por Andrew Koji, é brutalmente assassinado. O crime faz a protagonista deixar a posição segura que mantinha nos bastidores e partir em busca de respostas.

Para protegê-la, Reed convoca Sam Young, interpretado por Ben Whishaw, antigo amigo de Helen e assassino de aluguel que havia se afastado do serviço depois de uma missão mal-sucedida. A partir daí, os dois embarcam em uma investigação que rapidamente se torna muito maior do que a morte de Jason.

Suspense, política e uma amizade improvável

A investigação conduz Helen e Sam pelo submundo de Londres e coloca os dois diante de uma conspiração capaz de provocar uma grave crise geopolítica. Ao mesmo tempo, a narrativa não deixa os dramas pessoais de lado e combina política, amor, traição, maternidade e espionagem.

Com direção dividida entre Alex Gabassi e Lisa Gunning, a temporada aposta em personagens complexos e em uma narrativa que alterna momentos de tensão com um humor ácido. As cenas de violência também ganham espaço, funcionando como parte do contraste entre o comportamento extremo dos personagens e os dilemas morais que atravessam a história.

Um dos pontos fortes da produção está justamente na construção de Helen e Sam. Embora a dupla esteja no centro da investigação, nenhum dos dois é reduzido à relação que mantém com o outro.

Sam, por exemplo, é apresentado como um assassino extremamente eficiente, mas também como alguém que possui um código de honra e carrega consequências de decisões tomadas no passado. Sua história com Michael, interpretado por Omari Douglas, também amplia a dimensão emocional do personagem.

Helen segue caminho semelhante. Seu papel como espiã, a relação com os filhos, o casamento, o romance com Jason e o passado traumático se misturam para formar uma protagonista que não pode ser definida por apenas uma dessas partes.

Uma maratona curta para quem gosta de reviravoltas

A estrutura enxuta é outro atrativo para quem procura algo para assistir durante um período de folga ou entre os compromissos da semana. Com seis capítulos de aproximadamente 55 minutos, Black Doves exige pouco mais de cinco horas para ser concluída, sem aquela sensação de que a história vai se prolongar indefinidamente.

Os episódios também mantêm um ritmo que favorece a maratona. A investigação de Helen e Sam se desenvolve em meio a sequências de ação violentas, conflitos políticos e novas descobertas, enquanto o humor debochado ajuda a diferenciar a produção de outros thrillers de espionagem mais convencionais.

A série também recebeu boa aprovação: 92% dos críticos no Rotten Tomatoes aprovaram a produção, enquanto a aprovação do público ficou em 65%.

A primeira temporada ainda deixou espaço para que a história continuasse, e isso já está confirmado: a Netflix renovou a série para uma segunda temporada. Keira Knightley também recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão – Drama.

Uma produção britânica fora do convencional

Embora tenha elementos conhecidos de histórias de espionagem, Black Doves encontra sua identidade ao colocar os personagens e seus conflitos emocionais no centro da narrativa. Helen não funciona como uma heroína de ação tradicional, e a espionagem é apresentada principalmente a partir da infiltração e da manutenção de uma identidade construída ao longo de anos.

Essa escolha dá espaço para que a série explore as consequências de viver uma vida dupla e o impacto que as relações pessoais podem ter sobre alguém acostumado a esconder suas verdadeiras intenções.

A produção também usa o cenário natalino de Londres de maneira curiosa. Em vez de uma atmosfera necessariamente acolhedora, a cidade ganha um tom sombrio e tenso enquanto Helen tenta descobrir quem matou Jason e quais interesses estão por trás do crime.

Apesar de uma revelação importante surgir apenas mais tarde e de o desfecho deixar algumas peças da trama menos satisfatórias, a temporada consegue fechar sua história principal e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para uma continuação.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense, espionagem, ação e personagens cheios de conflitos, Black Doves é uma série que vale a pena revisitar ao longo desta semana.

A produção pode ter passado despercebida em meio às novidades que chegaram à Netflix desde seu lançamento em 2024, mas seus seis episódios ainda formam uma maratona relativamente rápida e cheia de acontecimentos.

Para quem quer aproveitar algumas horas livres, fugir do tédio e encontrar uma trama capaz de misturar investigação, violência, humor ácido e dramas pessoais, pode ser uma boa escolha para começar ainda hoje.

Além disso, a confirmação da segunda temporada dá um motivo extra para conhecer ou revisitar a primeira parte da história antes que a continuação chegue.