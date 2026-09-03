Filme de suspense e sobrevivência da Netflix para esta quinta (03/09)

Uma simples visita à casa de veraneio se transforma em uma situação desesperadora quando um incêndio toma conta da região e uma criança desaparece. Esse é o ponto de partida de Corta-Fogo, suspense espanhol disponível na Netflix que combina sobrevivência, drama familiar e mistério em pouco mais de 90 minutos.



Para quem chegou à quinta-feira querendo encontrar algo envolvente para assistir depois da correria, o longa pode ser uma alternativa para ocupar algumas horas de descanso.

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Lançado no início de 2026, o filme chamou atenção quando chegou ao catálogo, mas acabou sendo ofuscado por novas produções da plataforma e pode ter passado despercebido por quem procura agora uma história curta e cheia de tensão.

A produção acompanha Mara, interpretada por Belén Cuesta, durante um momento delicado. Depois da morte do marido, ela retorna à casa de veraneio com a família para organizar os pertences e preparar o imóvel para a venda. O que deveria ser uma despedida acaba se transformando em uma corrida contra o tempo.



Uma despedida interrompida pelo fogo

Mara viaja acompanhada da filha Lide e de outros familiares. O grupo começa a encaixotar roupas e objetos deixados na casa enquanto tenta lidar com a perda recente. A tranquilidade dura pouco. Uma torre de telefonia instalada em meio à floresta solta faíscas, e o fogo rapidamente se espalha pela região.

Com a recomendação de evacuação, a família começa a se preparar para deixar o local. É nesse momento que percebe que Lide desapareceu.

A busca pela menina passa a acontecer enquanto as chamas avançam. Mara procura por todos os lugares possíveis, enfrentando o desespero de não saber onde a filha está e a pressão provocada pelo incêndio.

O cenário cria uma contagem regressiva natural para a história. Quanto mais o fogo se aproxima, menores parecem ser as possibilidades de encontrar Lide em segurança.

Só que a situação não demora a ganhar uma nova camada. A possibilidade de que o desaparecimento tenha sido provocado faz com que a família passe a olhar para as pessoas ao redor com desconfiança.

A partir daí, o longa deixa de ser apenas uma corrida para escapar de um incêndio. A investigação informal sobre o paradeiro de Lide passa a dividir espaço com dúvidas sobre as intenções de quem está por perto.

O roteiro utiliza essa mudança para construir um suspense baseado em suposições. Novas informações alteram a percepção sobre os acontecimentos e fazem com que diferentes possibilidades pareçam plausíveis.

Suspense psicológico toma conta da história

Corta-Fogo começa próximo de um filme de sobrevivência, mas gradualmente direciona sua atenção para o comportamento dos personagens. O luto de Mara, o desaparecimento da filha e a sensação de perigo fazem com que a confiança seja substituída pela suspeita.

A narrativa passa a explorar culpa, medo e as decisões tomadas quando os personagens estão sob extrema pressão.

O incêndio continua presente como ameaça, mas o suspense passa a depender também da dúvida sobre quem está dizendo a verdade.

Belén Cuesta lidera o elenco

Belén Cuesta interpreta Mara, uma mulher que precisa lidar com duas situações traumáticas ao mesmo tempo: a morte do marido e o desaparecimento da filha.

Ao lado dela estão Joaquín Furriel, no papel de Luis, e Enric Auquer, como Santi. A dinâmica entre os três personagens contribui para a atmosfera de desconfiança que domina boa parte da segunda metade do longa.

A direção de David Victori também aproveita os espaços naturais para reforçar a sensação de isolamento. A floresta em chamas cria uma ameaça visual constante, enquanto os personagens tentam descobrir em quem podem confiar.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas cheias de suspense e sobrevivência. Corta-Fogo consegue transformar um incêndio e o desaparecimento de uma criança em uma história que vai além da busca tradicional por sobrevivência.

O longa pode não agradar quem esperava um filme de desastre focado exclusivamente no avanço das chamas, já que boa parte da narrativa se transforma em um thriller psicológico. Ainda assim, a mudança de direção ajuda a preservar o mistério e mantém dúvidas sobre os personagens.

Lançado no início de 2026 e posteriormente ofuscado por outras novidades da Netflix, o filme merece uma chance de quem ainda não assistiu. Para esta quinta-feira, é uma opção curta para fugir do tédio e acompanhar uma história de suspense que mistura perigo, sobrevivência e desconfiança.