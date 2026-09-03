Documentário espanhol sobre Salvador ganha sessão extra nos cinemas

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Um documentário espanhol gravado em Salvador ganha uma sessão extra neste fim de semana. O Milagre do Candeal, dirigido por Fernando Trueba, será exibido neste sábado, 5, às 18h, na Saladearte Cinema do Museu, dentro da mostra “Música para os olhos”, que reúne documentários musicais de diferentes países até outubro.

A programação da mostra começou nesta terça-feira, 1º, com sessão no cinema localizado no Corredor da Vitória, e segue com exibições semanais.

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Os ingressos têm valor único de R$ 16 por sessão e podem ser comprados na bilheteria ou antecipadamente pelo serviço de venda on-line do Circuito de Cinema Saladearte.

O Milagre do Candeal retorna à tela

Lançado em 2004, o documentário de Fernando Trueba acompanha o encontro entre o pianista cubano Bebo Valdés e o Candeal, bairro de Salvador onde a música e a ação social lideradas por Carlinhos Brown tiveram impacto na comunidade.

O filme aborda a cultura afro-brasileira, a educação musical e a criação artística como elementos de transformação coletiva. Apesar de ter sido exibido nos cinemas de Madri, O Milagre do Candeal havia passado no Brasil apenas em uma ação ao ar livre voltada aos moradores do próprio bairro.

Agora, o público de Salvador poderá assistir ao documentário novamente em uma sessão neste sábado, 5, às 18h.

Outro documentário espanhol entra na programação

Antes da sessão extra, a mostra apresenta nesta quinta-feira, 3, às 19h, “El Canto de las Manos”, da diretora María Valverde.

O filme acompanha três músicos surdos da Venezuela diante do desafio de interpretar, pela primeira vez em língua de sinais, a ópera “Fidelio”, de Beethoven, sob a regência de Gustavo Dudamel.

A produção acompanha o processo artístico e aborda a relação com a música para além da audição.

Mostra segue até outubro em Salvador

“Música para os olhos” é vinculada ao festival internacional de documentários musicais In-Edit e reúne produções do Brasil, Espanha e Estados Unidos em sessões semanais na Saladearte Cinema do Museu.

Realizada pelo Instituto Cervantes Salvador em parceria com o Cinematógrafo e o Circuito de Cinema Saladearte, a mostra segue até 8 de outubro. As sessões são mediadas pelos curadores do Cinematógrafo, os cineastas Camele Queiroz e Fabricio Ramos.

O In-Edit nasceu em Barcelona há mais de duas décadas e posteriormente expandiu sua presença para diferentes países. Em Salvador, a programação reúne filmes ligados ao festival e obras que dialogam com música, memória e identidade cultural da Bahia.

Música para os olhos – In-Edit Brasil em Salvador