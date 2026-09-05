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TRAGÉDIA

Mulher mata filho por crer que ele era o “diabo e o anticristo”

Criança tinha apenas dois anos de idade e vivia com a mãe

Franciely Gomes
Por
A mulher será julgada pelo crime
A mulher será julgada pelo crime - Foto: Ilustratativa | Pixabay

Uma mulher de 40 anos foi presa em Illinois, nos Estados Unidos, após ser acusada de matar o próprio filho, de apenas 2 anos de idade. Identificada como Corie Walsh, ela teria achado que o filho era uma representação do diabo e do anticristo.

Ao todo, Walsh tinha 4 filhos. Dois deles estavam na escola no momento do crime, enquanto um bebê estava com ela no local, mas não foi ferido. O marido dela também estava fora da cidade durante o ocorrido.

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O garotinho foi encontrado machucado por um vizinho e levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e teve seu óbito confirmado após o suposto ataque da mãe.

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De acordo com informações divulgadas pela ABC, imprensa local, os advogados da mulher informaram que a ação foi causada por um surto psicótico.

“Esta é uma tragédia para a família Walsh, que está de luto pela perda desta criança. É também uma tragédia porque a própria Corie estava passando por um episódio psicótico no momento em que tudo aconteceu”, disse o advogado.

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Morte Polícia Tragédia

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