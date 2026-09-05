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Acidente triplo termina com carro em chamas durante corrida na China

Após se chocarem, os carros pegaram fogo; veja o vídeo

Carla Melo
Por
Acidente de carro
Acidente de carro - Foto: Reprodução

Um grave acidente envolvendo três pilotos foi registrado neste sábado, 5, durante a corrida 1 da etapa do Campeonato Chinês de GT3, no Circuito Internacional de Xangai, na China

Após os carros de Neil Verhagen e David Chen se enroscarem próximo à curva, o automóvel de Ollie Milroy foi atingido pelos veículos e pegou fogo imediatamente.

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Vídeo:

A carroceria dos três carros ficou danificada e a corrida precisou ser finalizada. Apesar das imagens chocantes, os pilotos saíram ilesos do acidente.

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Tags

acidente china xangai

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