VÍDEO
Acidente triplo termina com carro em chamas durante corrida na China
Após se chocarem, os carros pegaram fogo; veja o vídeo
Um grave acidente envolvendo três pilotos foi registrado neste sábado, 5, durante a corrida 1 da etapa do Campeonato Chinês de GT3, no Circuito Internacional de Xangai, na China
Após os carros de Neil Verhagen e David Chen se enroscarem próximo à curva, o automóvel de Ollie Milroy foi atingido pelos veículos e pegou fogo imediatamente.
Vídeo:
Isso aconteceu hoje no GT3 China em Shanghai— Grandes Momentos Do Automobilismo (@momentosAuto) September 5, 2026
Apesar das cenas fortes todos os pilotos estão bem pic.twitter.com/fzkrY7LTkg
A carroceria dos três carros ficou danificada e a corrida precisou ser finalizada. Apesar das imagens chocantes, os pilotos saíram ilesos do acidente.