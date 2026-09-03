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ATROPELAMENTO

Três mulheres são atropeladas por moto na Curva da Morte, na Bahia

Uma das mulheres e o condutor da motocicleta ficaram gravemente feridos

Andrêzza Moura
Por
Mulheres tentavam atravessar pista quando foram atingidas
Mulheres tentavam atravessar pista quando foram atingidas - Foto: Reprodução

Três mulheres foram atropeladas na noite desta quinta-feira, 3, em uma região conhecida como Curva da Morte, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. O acidente aconteceu na altura do bairro Alto do Santo Antônio.

Informações iniciais dão conta de que o motociclista não teve culpa do acidente. Ele seguia dentro da velocidade permitida pela via quando foi surpreendido pelas mulheres, que tentavam atravessar a pista.

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Segundo relatos, uma das mulheres e o condutor da moto ficaram gravemente feridos. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em duas ambulâncias, atenderam a ocorrência.

Após receberem atendimento no local, as vítimas foram levadas para uma unidade hospitalar do município. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Apesar de as testemunhas revelarem que o motociclista não teve culpa, as circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Civil. As informações são do Blog do Valente.

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Tags

acidente atropleamento Santo Antonio de Jesus

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