Passageiro é amarrado após ataques racistas e homofóbicos em voo

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Um passageiro foi amarrado com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico por outros passageiros e tripulantes após proferir falas racistas e homofóbicas durante um voo, na noite da última quinta-feira, 3, nos Estados Unidos.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava em um voo da American Airlines que partiu de Dallas-Fort Worth, no Texas, com destino a Newark, em Nova Jersey. Segundo testemunhas, ele teria começado a proferir insultos homofóbicos e o agredido o passageiro que estava sentado ao seu lado.

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A situação exigiu a intervenção de tripulantes e de outros passageiros. Durante o episódio, o homem também teria dirigido insultos racistas a uma das comissárias. Além dos insultos, o passageiro também teria quebrado o computador do homem ao lado.

Após o transtorno, três passageiros intervieram e contiveram o homem, amarrando seus braços e pernas com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico. O voo teve que ser desviado e precisou passar por um pouso não programado em Baltimore, em Maryland.

Em declaração ao New York Post, a American Airlines informou que a mudança de rota ocorreu devido a um “passageiro problemático”. Segundo a companhia, quando a aeronave pousou, policiais receberam o avião e auxiliaram no desembarque do homem antes que o voo prosseguisse para Newark.

O passageiro foi preso pela Polícia de Transportes de Maryland e indiciado com base na legislação estadual. O caso também é investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Após a retirada do homem, o voo seguiu viagem normalmente para Newark.