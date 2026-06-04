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DESDOBRAMENTOS

MPF denuncia chileno por ataques racistas em voo no Brasil

O chileno foi preso no dia 15 de maio pela Polícia Federal

Carla Melo
Por
O chileno foi preso no dia 15 de maio pela Polícia Federal
O chileno foi preso no dia 15 de maio pela Polícia Federal - Foto: Reprodução | Redes sociais

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o chileno Germán Andrés Naranjo Maldini por proferir insultos racistas, xenofóbicos e homofóbicos contra um comissário de bordo durante um voo com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

O chileno foi preso no dia 15 de maio pela Polícia Federal, cinco dias após tentar abrir a porta do voo e ser impedido pelos tripulantes.

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O turista, então, começou a disparar falas preconceituosas contra o comissário e chegou a imitar um macaco em direção ao funcionário da companhia aérea.

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"A pele preta... que mais? o cheiro de preto, o cheiro de brasileiro...". Os funcionários à bordo insistem para ele se sentar, mas o chileno rebate. "Por quê? Estou agredindo a quem? Eu não conheço ele. Você é preto, macaco...". Em seguida, o homem passa a imitar um macaco para o funcionário.

Após a comunicação formal das vítimas à PF, foi instaurado procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal.

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