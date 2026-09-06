Cidade vizinha à ‘Dubai Brasileira’ terá aeroporto de R$ 1 bilhão

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Uma cidade vizinha a Balneário Camboriú, conhecida como a “Dubai Brasileira”, está no centro de um projeto que promete movimentar a aviação executiva e o setor empresarial de Santa Catarina.

O município de Camboriú, no Litoral Norte do estado, deve receber um complexo de aproximadamente R$ 1 bilhão, com aeroporto privado, cerca de 250 lotes para hangares, condomínios aeronáuticos e áreas destinadas a negócios.

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Chamado de AeroPark Camboriú, o empreendimento será instalado em uma área de aproximadamente 2,2 milhões de metros quadrados e ainda passa por etapas de regularização ambiental e documental.

Aeroporto terá pista de até 1,6 km

O projeto prevê, inicialmente, uma pista com 1.350 metros de comprimento e 30 metros de largura. A estrutura poderá ser ampliada futuramente para chegar a 1.600 metros.

Além da pista, estão previstos três condomínios aeronáuticos e aproximadamente 250 lotes para a construção de hangares.

Os espaços destinados aos hangares corporativos terão terrenos entre 640 m² e 2.880 m². Segundo Adão Moraes, arquiteto e urbanista responsável pelo empreendimento, a proposta vai além da construção de um aeroporto.

A ideia é criar um complexo voltado ao setor empresarial, com parque de negócios e estrutura tecnológica. Os hangares, conforme o projeto, terão finalidade corporativa e não residencial.

A infraestrutura também foi planejada para permitir operações de aviação executiva durante 24 horas. Para isso, estão previstos recursos como balizamento noturno e procedimentos de aproximação por instrumentos.

Investimento chega a R$ 1 bilhão

O AeroPark Camboriú é liderado pela VexCapital e reúne investidores, em sua maioria, do Sudoeste do Paraná.

O investimento estimado para a implantação completa do empreendimento chega a R$ 1 bilhão. A execução, no entanto, será dividida em etapas.

A primeira fase deve concentrar a construção da pista e do primeiro condomínio aeronáutico. Na sequência, estão previstas as demais estruturas indicadas no plano diretor.

A previsão dos investidores é que a operação completa seja alcançada até 2030, desde que o cronograma avance e as aprovações necessárias sejam obtidas.

Antes disso, a previsão é que os trabalhos de terraplenagem comecem no primeiro semestre de 2027.

Aviação executiva impulsiona projeto

A expansão do mercado de aviação de negócios está entre os fatores que motivaram a criação do complexo.

O Brasil terminou 2025 com uma frota de 11.239 aeronaves de aviação de negócios, número 6,5% maior que o registrado no ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG).

O crescimento continuou em 2026. Em maio, a frota operacional contabilizada a partir de informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) chegou a 11.362 aeronaves.

Com esse volume, o Brasil permanece como o segundo maior mercado de aviação executiva do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Para os responsáveis pelo AeroPark, as dificuldades de deslocamento até determinados pontos da região Sul também contribuíram para a decisão de investir no empreendimento.

Segundo Valmir Tartari, principal investidor do projeto, a intenção é que o aeroporto atenda diferentes áreas da região Sul.

Camboriú foi escolhida pela localização



A localização é outro ponto considerado estratégico pelos responsáveis pelo projeto. Camboriú fica próxima à BR-101, ao complexo portuário da região de Itajaí e a Balneário Camboriú, um dos principais destinos turísticos e imobiliários de Santa Catarina.

Em junho, os responsáveis pelo AeroPark entregaram à Prefeitura de Camboriú um Memorando de Intenções. O documento deu início às tratativas administrativas, aos estudos técnicos e às adequações necessárias para o empreendimento.

O plano apresentado ao município inclui o aeroporto executivo, parque tecnológico e condomínios aeronáuticos.

Também existe a intenção de criar uma área destinada ao processamento de exportações. Essa parte do projeto, porém, ainda depende das exigências legais e das aprovações necessárias.

Por enquanto, o AeroPark Camboriú segue em fase de regularização. Caso o cronograma previsto pelos investidores seja mantido, as obras de terraplenagem devem começar em 2027.

Quando estiver concluído, o complexo deverá reunir aeroporto privado, cerca de 250 hangares, condomínios aeronáuticos e áreas empresariais em uma área de 2,2 milhões de metros quadrados.